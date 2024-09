Földi pokol lesz a szeptember idehaza: erre készülhetnek a magyarok, ez kínkeserves lesz

Az ősz harmadik napján, kedden több, emberemlékezet óta fennálló rekordot döntött meg a hőség – közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján szerdán.

Azt írták: kedd hajnalban Budapesten, a János-hegyen csak 22,7 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó országos és fővárosi hajnali melegrekord is. A korábbi országos csúcstartó Pannonhalma volt, itt 1956-ban mértek 22,1 fokot, a korábbi fővárosi rekorder pedig Budapest Budakeszierdő állomás volt, ahol 1929-ben volt 20 fokos a minimum-hőmérséklet ezen a napon – írták. Hozzátették: a napközbeni hőségben megdőlt az erre a napra vonatkozó országos melegrekord is, korábban ezen a napon Szerepen 1929-ben, illetve 1944-ben Békéscsabán 35 fokot mértek.

Most szeptember 3-án az ország több pontján meghaladta ezt az értéket a napi maximum-hőmérséklet, végül Körösszakál lett az új győztes, ott 36,5 fokot rögzítettek. Kedden megdőlt a fővárosi napi melegrekord is: 1949-ben ezen a napon 34,5 fokot mértek Budatétény meteorológiai állomáson, most azonban 35,1 fokkal Budapest Újpest állomás döntötte meg a hetvenöt éves rekordot - írták.