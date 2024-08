Bárkinek repülhet a 200 ezres bírság: brutális szabályokat vezettek be a kedvelt strandokon, erre kell figyelni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Szigorításokat vezettek be Olaszországban a turistaáradat kezelésére. Az augusztus 15-i Ferragosto ünnep miatt rengetegen keltek útra. Komoly korlátozások lehetnek a strandokon is, a szabálysértők pénzbüntetést is kaphatnak.

Az olasz hatóságok különleges intézkedéseket vezetnek be a turistaáradat kezelésére az augusztus 15-i Ferragosto ünnep környékén. Az idegenforgalmi minisztérium előrejelzése szerint 13 millió olasz utazik majd az országon belül ebben az időszakban, ami a külföldi látogatókkal együtt jelentős terhelést jelent a népszerű úti céloknak - írja a CNN. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A túlzsúfoltság elkerülése érdekében számos strandon csak előzetes foglalással lehet belépni. Egyes helyeken betiltották a műanyagok használatát, a dohányzást, sőt helyenként a törölközők és székek használatát is korlátozták. Szardínia egyes partszakaszain 500 eurós (kb. 198 ezer forint) bírságot szabhatnak ki a szabályok megszegőire. A nagyvárosokban, mint Róma, Firenze és Velence, ideiglenes közlekedési lámpákat helyeztek el a gyalogos forgalom szabályozására. Az Amalfi-parton a járműforgalmat korlátozzák, míg Capri szigete megemelte a belépődíjat. Az intézkedések célja, hogy egyensúlyt teremtsenek a turisták fogadása és a helyi lakosok életminőségének megőrzése között, miközben felkészülnek a jövőbeli kihívásokra, mint a 2026-os téli olimpia és a 2025-ös római vallási fesztivál.

Címlapkép: Getty Images

