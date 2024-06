Sokkoló felvétel: villám csapott a WizzAir repülőjébe, csoda, hogy nem lett nagyobb baj

Egy Wizz Air járatot villámcsapás ért, miközben London felé tartott. Az egyik utas levideózta az eseményt, ami igazi ritkaságnak számít.

A Wizz Air június 22-i londoni járatába villám csapott, amit az egyik utas osztotta meg a Légiközlekedés – Repülés – PlaneSpotting Facebook-csoportban. A W62201-es járat Airbus A321-271NX gépen az utasok sértetlenek maradtak. Mint írta, az az érdekes, hogy a fény és egy kicsi hanghatás volt csak, a repülő zavartalanul folytatta az útját. Egy kis döcögés volt, semmi más.

A gépen ülő magyar éppen videózta a sűrű zivatarfelhőt, amikor sikerült elkapnia a villámcsapás pillanatát, igazi ritkaság:

A villám valószínűleg a gép orránál csapott be, és az elektromos töltés egy része a szárnyakon keresztül távozott. A lassított felvételen jól látható, hogy a jobb szárny több pontján is áthaladt a villám - számol be az rtl.hu.

A villámcsapás nem tartozik a légi közlekedésre veszélyes időjárási tényezők közé: míg a földön végzetes lehet, a repülőgép zárt törzsében ülő utasok gyakran észre sem veszik. A repülőgépek ugyanis Faraday-kalitkaként viselkednek: a részben alumíniumból és más jól vezető fémötvözetekből készült géptörzs villámhárítóként működik, az elektromos töltést úgy vezeti el, hogy az utasok biztonságban maradnak. A repülőgép érzékeny műszerei és berendezései védve vannak a túlfeszültség ellen, így a villámcsapás nem okoz kárt bennük. Éppen ezért, bár egy átlagos utasszállítót vagy cargo gépet évente ér minimum egy-két villámcsapás, az ilyen esemény nem számít légiközlekedési incidensnek.