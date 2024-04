Kiadták a riasztást: délutánra 10 megyét ér a durva zivatar, jégeső is lehet

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hétfő délutánig kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem valószínű, azonban késő délutántól előbb az északnyugati, majd estefelé az északi megyékben is kialakulhatnak zivatarok, helyenként akár hevesebb zivatarok is, amelyeket lokálisan intenzív csapadékhullás (>20-30 mm) kísérhet - írja a HungaroMet. Emellett viharos széllökések (>70-80 km/h), és jégeső is előfordulhat környezetükben.

Hétfőn az ország déli felén derült vagy fátyolfelhős, csapadékmentes idő várható. Eközben az északi tájakon a változó felhőzet mellett is több órára kisüt a nap. Délutántól északnyugat felől egyre nagyobb területen kezd megnövekedni a felhőzet, emellett egyre többfelé számíthatunk esőre, záporra, sőt néhol zivatarra is. Az ország délkeleti felén, kétharmadán erős lesz a délnyugati szél, északon, északnyugaton ezzel szemben az északnyugatira forduló szelet csak záporok, zivatarok környezetében kísérhetik erős széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 31 fok között alakul, az északi, északnyugati határ mentén lesz hűvösebb, míg a Dél-Alföldön a legmelegebb az idő. Késő estére 12 és 21 fok közé hűl le a levegő. Hétfőn este folytatódik a felhőzet növekedése és vastagodása északnyugat felől, és ezzel együtt - főként hazánk északnyugati felén, kétharmadán - egyre többfelé várható eső, zápor, az esti órákban néhol még zivatar is előfordulhat. A délkeleti tájakat csak reggelre éri el a vastag felhőzet. Reggelre főként az északnyugati tájakon és lokálisan nagyobb mennyiségű csapadék is összegyűlhet! A légmozgás döntően mérséklődik, de a záporok, zivatarok környezetében előfordulhatnak élénk, erős, esetleg viharos széllökések is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Riasztás van érvényben 10 vármegyében: Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Veszprém megyék területén. "Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!" - írták. Kedden túlnyomóan borult idő várható, sokfelé esővel, záporral, hazánk délkeleti harmadán pedig a napos periódusok mellett erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk záporokkal, helyenként zivatarral. Az északnyugati, északi szél nagy területen megerősödik. A csúcsérték 9 és 24 fok között alakul. Északnyugaton lesz a hidegebb, ott reggel beáll a maximum, 23, 24 fok a délkeleti határnál valószínű, de a déli óráktól már arrafelé is hűl a levegő. Jelenleg két megyében, Győr-Moson-Sopronban és Vasban van érvényben citromriasztás a keddi eső miatt, ezeken a területeken 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat. Szerdán nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Szórványosan előfordul eső, záporeső. Az északi szél sokfelé megerősödik. A minimum-hőmérséklet általában 3 és 8, a maximum 11 és 17 fok között várható. Csütörtökön jobbára erősen felhős időre számíthatunk, majd egyre nagyobb területen csökken a felhőzet. Szórványosan valószínű záporeső. Az északi szelet sokfelé kísérik erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Pénteken már változóan felhős idő várható általában többórás napsütéssel, helyenként záporral, néhol zivatarral. Sokfelé megélénkül, néha megerősödhet az északi, északnyugati szél. Hajnalra általában 0, +6 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken -1, -3 fokot is mérhetnek. Délután 10, 16 fok lesz a jellemző.

Címlapkép: Getty Images

