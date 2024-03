Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2024. március 31.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2024. március 31.

Névnap

Árpád

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 393.82 Ft

CHF: 404.57 Ft

GBP: 460.66 Ft

USD: 364.89 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2024. március 30.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 13. héten emelkedő számsorrendben a következők:

5, 15, 34, 38, 59

Joker: 218763

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 33 db

3-as találat: 2853 db

2-es találat: 69403 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 16800 Ft

MOL: 2960 Ft

RICHTER: 9260 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2024.04.01: Változóan felhős idő várható, majd a nap második felében hidegfront vastagabb felhőzete érkezik nyugatról, amely kelet felé halad. A csapadékzóna éjjel már a Tiszántúlt is elérheti. Az eső, zápor mellett helyenként zivatar is előfordul. Sokfelé megerősödik a déli, délnyugati szél, az Észak-Dunántúlon viharos lökések is lehetnek. Estétől a Dunántúlon északnyugatira fordul a légáramlás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul.

2024.04.02: A frontfelhőzet, illetve az összefüggő csapadékzóna kelet felé elhagyja hazánkat. Mögötte erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, szórványosan záporesővel, néhol zivatarral. A nyugati, északnyugati szelet sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 3 és 12, a csúcsérték 11 és 20 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A fölénk érkezett szaharai homok egy része lekeveredhet az alsóbb légrétegekbe, emiatt akár hirtelen, jelentősen megemelkedhet a PM10 koncentrációja. A mértéke bizonytalanul előrejelezhető. (2024.03.31. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A légkörben zajló erőteljes melegedés miatt a melegfrontérzékenyek tapasztalhatnak fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot. Emellett ingerlékennyé válhatunk és csökkenhet teljesítőképesség. (2024.03.30)

Akciók

