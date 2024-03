Ezek Európa legszebb strandjai 2024-ben: megjelent a friss toplista

2024 legszebb strandja Portugáliában, azon belül is Algarve tartományban Albufeira és Vilamoura városok között húzódik hosszú kilométereken keresztül. Praia da Falésia nem mindennapi látvány: az okkersárga sziklák lábánál aranyhomokos tengerpart és azúrkék víz várja az utazót.

Portugália legdélebbi régiója, Algarve tele van karakteres halászfalvakból lett üdülővárosokkal, izgalmas sziklahasadékokkal, rejtett barlangokkal és több tucat lenyűgöző homokos stranddal. Így nem meglepő, hogy a Tripadvisor az egyik itteni álomszép partszakaszt a világ legjobbjának választotta az éves Travelers' Choice Awards keretében.

A győztes Praia da Falésia - a "falésia" portugálul sziklát jelent - Albufeira és Vilamoura városok között található az Algarve partvidék középső részén. Lenyűgöző a látvány, körben magas fenyőfák ülnek az okkersárga színű sziklák tetején, amelyek közel 50 méterről „zuhannak” az Atlanti-óceán azúrkék vizével mosott aranyszínű homokos tengerpartra.

Nem mellesleg a strand elnyerte a tekintélyes Kék Zászló díjat a vízminőség, a biztonság, a tisztaság és a fenntartható gazdálkodás terén.

Bár a strand könnyen megközelíthető autóval vagy tömegközlekedéssel Albufeira városából, a nyaralók akkor is könnyen elérhetik a helyet, ha a sziklák tetején található üdülőhelyek valamelyikében szállnak meg - írja a travelandleisure.com.

Portugália az élre tör

2023 volt Portugália legjobb turisztikai éve: nőtt a látogatók száma és a bevételek is 2022-höz képest 2023-ban mintegy 18,2 millió nemzetközi vendéget fogadott, ami 2022-hez képest 19,1%-os, 2019-hez képest pedig 11,2%-os növekedést jelent. Az országban a külföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma is óriási mértékben nőtt: tavaly 14,9%-kal, 53,7 millióra - írja a fvw.de

"Ez volt a legjobb évünk a turizmusban" - mondta Carlos Abade a alapnak, a Turismo de Portugal igazgatója. "Portugália óriási növekedésben van- még a piaci átlagot is meghaladja. De itt nem állnak meg, még tovább akarnak növekedni, a desztináció azonban elsősorban a bevételekre összpontosít. "Inkább a minőségre összpontosítunk, fenntartható növekedést szeretnénk." - hangsúlyozza Abade. A deklarált cél a bevételek 8%-os - 27 milliárd euróra történő - növelése. Ezt valójában csak 2027-re tervezték. De a 25 milliárd eurós bevétellel már nagyon közel vannak ehhez.

Terveik szerint a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetnek a gasztronómiára, azon belül is a borturizmusra, valamint a természetközeli kikapcsolódásra, az aktív programokra. Ennek érdekében az állam bővítette is már infrastruktúráját, például új kerékpárutakba fektetett be. Az olyan rendezvények, mint a Rip Curl Pro, ahol a világ legjobb szörfösei versenyeznek, vagy a Michelin-gála, amelyet februárban Algarve-ban rendeztek, szintén vonzzák a figyelmet.

A további fejlesztések középpontjában többek között az Azori-szigetek és Portugália központja is áll. Ezek a régiók nem annyira népszerűek, ezért arra szeretnék ösztönözni a turistákat, hogy többet utazzanak az országon keresztül, hogy fenntartható módon növekedhessenek. Portugália sokkal többet kínál Algarve-nál, Lisszabonnál és Madeiránál, ezt a sokszínűséget szeretnék megmutatni a vendégeiknek.

Az ezüst- és a bronzérmes

A Tripadvisor a világ legjobb strandjainak toplistáját két további európai stranddal egészíti ki: az olaszországi Lampedusa szigetén található Spiaggia dei Conigli a második helyre került lenyűgöző kék vizével és fehér homokjával. A békés partszakasz, amely tökéletes pihenésre, napozásra és úszásra. Rengeteg tengeri élőlényt lehet megfigyelni itt, és még vadon élő állatokat is felfedezhetünk a parton.

A bronzérmet a spanyolországi San Sebastiánban található La Concha kapta, amelyet szintén a világ egyik legszebb városi strandjaként tartanak számon. Az öbölben való elhelyezkedése miatt rendkívül nyugodt itt a víz, a családok, valamint a festői tengeri és városi kilátást kedvelők tökéletes helye.