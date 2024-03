Újabb részletek az Uber budapesti visszatéréséről: erre lehet számítani

Bár az Uber állítja, hogy Budapestre való visszatérése során mindenben megfelelnek majd a helyi taxisokra vonatkozó követelményeknek, könnyen lehet, hogy ezzel a fuvarmegosztó az általa nyújtott szolgáltatás lényegét veszíti el. Nem így tesz ugyanakkor Európa más országaiban, ahol jelenleg is hadban áll a helyi taxiszolgáltatókkal. Megnéztük, hogyan is működik a szolgáltatás más országokban.

Az Uber fuvarmegosztó szolgáltatást 2009-ben alapították San Franciscoban. Hamar népszerűvé vált az utasok és a sofőrök körében, hiszen a cég rendszerint jóval az addig megszokott piaci ár alatt kezdte kínálni szolgáltatásait, és a sofőrök is komoly bevételeket érhettek el. Ennek köszönhetően a cég alig 10 év alatt már a világ 173 országában, összesen 785 városban és környékén tevékenykedett.

Többek között Budapesten is próbálkoztak, ám a cég 2014-es indulása nem okozott osztatlan sikert a fővárosban. Mert bár az Uber nagyjából 1200 sofőrt foglalkoztatott, akiknek autóiba 160 ezer utas ült be, a tengerentúli vállalat szűk két év után távozni kényszerült.

A taxis szolgáltatók ugyanis tiltakozni kezdtek, mert szerintük a cég egyrészt nem felelt meg szinte semmilyen személyszállításra vonatkozó szabálynak, mint ahogyan adót sem fizettek a tevékenységük után, a sofőröket pedig nem munkavállalóként alkalmazták. Később a Gazdasági Versenyhivatal az Uber magyarországi ténykedése kapcsán meg is állapította, hogy a cég a szabályozott taxitársaságokkal nem azonos feltételekkel működött. Az Uber ezek, valamint egy sor szabáymódosítás hatására (melyek hátrányosan érintették volna a működését) 2016. július 24-én 12 órakor határozatlan időre fel is függesztette szolgáltatását, majd kivonult Magyarországról.

Sárga lesz, és taxiként működik majd

Majd most úgy tűnik, hogy üstökösként térhet vissza a budapesti személyszállítási piacra. Merthogy a cég visszatérése még korántsem biztos, legalábbis ez olvasható ki a cég által a Pénzcentrum megkeresésére adott válaszból.

Az Uber és a Főtaxi-csoport leányvállalataként működő F Mobilitás Kft. egyelőre a diszpécserszolgálati engedélykérelem benyújtásának fázisában jár, így, még csak tervben van a piacra lépése

– közölte a Pénzcentrum megkeresésére Bittera Réka, az Uber magyarországi kapcsolattartója. Elmondta, amíg az engedély nem érkezik meg, addig nem tudnak sok konkrétummal szolgálni az indulás időpontjával és annak mikéntjével kapcsolatban, ugyanakkor annyit mégis elárult, hogy

az Uber appon keresztül csak az Uber személyszállítási szolgáltatásait lehet majd igénybe venni;

Uber Taxit csak az Uber appon keresztül lehet majd rendelni;

a Főtaxi szolgáltatásai továbbra is kizárólag a megszokott csatornákon lesznek majd elérhetőek;

a Főtaxi applikációt és szolgáltatását az Uber tervezett belépése nem érinti.

Ezután Bittera Réka megismételte: az Uber szolgáltatása teljes mértékben megfelel majd a helyi szabályozási követelményeknek, ami az ártarifán is észrevehető lesz. Ebből arra lehet következtetni, hogy az Uber-sofőrök ugyanazon az áron fogják szállítani utasaikat, mint a taxisok, tehát az alapdíj 1100 forint, a kilométerdíj 440 forint, a percdíj 110 forint lesz.

A cég magyarországi kapcsolattartója végül arra a kérdésre, hogy az Uber sofőröknek autóik műszaki felszereltségében is követniük kell-e majd a rendeletben foglaltakat (pl. motorokra vonatkozó követelmények, az autók sárga színe) elmondta: minden országban, ahol az Uber jelen van, az alkalmazást használó sofőrök által használt járművek megfelelnek minden jogszabályi előírásnak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET Megszólalt az Uber: így tér vissza a népszerű fuvarmegosztó Budapestre Újabb részletek derültek ki az Uber budapesti visszatérésével kapcsolatban: a szolgáltató applikációján keresztül kizárólag Ubereket lehet majd rendelni, a Főtaxiét nem.

Lőporos hangulat az európai taxisok és az Uber között

Nem ez tűnik ki ugyanakkor a cég európai tevékenységéből. Franciaországban például az elmúlt időszakban – bár itt az Uber 2011 óta működik – számos aggály merült fel a fuvarmegosztó kapcsán, többek között, hogy a cég nem tartja be a francia munkaügyi-törvényeket. Ezért tavaly ősszel a helyi taxi-szolgáltatók mintegy 2500 képviselője perelte be az Ubert, mondván, hogy annak tevékenysége legalább 9300 euró veszteséget jelent számukra fejenként. Az amerikai vállalat szerint a francia taxisok állításai alaptalanok, vádaskodásuk pedig a helyi személyszállítási piac ellen szól.

Sokáig szintén hasonlóan lőporos volt a hangulat az Egyesült Királyságban a taxisok, valamit az Uber között, miután a hagyományos személyszállítást végzők olyan szinten befeszültek az Uber megjelenésétől, hogy a londoni városi tanács 2017-ben fel is függesztette az Uber működési engedélyét. Azóta a helyzet megoldódni látszik (értsd az Uber visszatérhetett a londoni piacra), sőt a felek együttműködésre is léptek egymással: a sofőrködés megkezdése előtt komoly szakmai vizsgán áteső hagyományos szolgáltatást végző taxisok 6 hónapig jutalékmentesen használhatják az Uber alkalmazását, valamint fuvarokat is vállalhatnak benne.

EZ IS ÉRDEKELHET Óriási bejelentés: visszatérhet Magyarországra az Uber Hét és fél évvel ezelőtti kivonulása után az Uber most a Főtaxival kötött együttműködés révén tér vissza Budapestre.

Nem ilyen jó a helyzet Berlinben, ahol tömegesen hagytak fel a taxizással a sofőrök, miután úgy érezték, az alkalmazásokon keresztül elérhető fuvarmegosztók kivéreztetik őket. Az Uber, a Freenow és a Bolt az elmúlt időszakban összekapaszkodott, és a rendes piaci árnál lényegesen olcsóbban vállalnak fuvarokat. Pontosabban autókat lehető tőlük bérelni sofőrrel fillérekért, ami a Berliner Zeitung korábbi cikke szerint gyakorlatilag lenullázza a hagyományos szolgáltatást végző cégeket. Legalábbis Leszek Nadolski, a berlini taxiipari céh elnöke szerint, aki a lapnak elmondta: az elmúlt két évben csaknem harmadával csökkent a hagyományos taxik száma Berlinben, és amíg 2020 januárjában több mint 8 ezer engedélyt adtak ki, addig 2022 márciusára ez a szám már a 6 ezret sem érte el. Ezzel párhuzamosan a már piacon lévő taxik száma is csökken (nagyjából 5 ezer körül van), miközben az alternatív szolgáltatók együttesen 6 ezer autót tartanak üzemben.

A berlini politikusok és a közigazgatás felelősei ennek ellenére eddig nem tettek semmit, holott a piac egyes képviselői szerint ideje lenne drasztikus intézkedéseket hozni az ügyben, mondjuk az egységes tarifarendszer, valamint a bérelt autók esetében egy minimális szállítási díj bevezetésével.

Több száz taxis sorakozott fel járművével idén februárban a bukaresti parlament, illetve a kormány székháza előtt, tiltakozásul az internetes fuvarmegosztó cégek szerintük tisztességtelen konkurenciája ellen. A taxisok egyebek mellett azt sérelmezik, hogy míg az ő működésüket számos engedély beszerzéséhez kötik, és alapfeltétel a kizárólag személyszállításra használt, 10 évnél nem régebbi gépkocsi, addig - az utasok és autósok egymásra találását segítő - internetes alkalmazásokat működtető cégekre sokkal lazább szabályok érvényesek. Másfelől, míg Bukarestben tízezer taxinak van működési engedélye a városházától, a fuvarmegosztó cégek kötelekében az autósok számát semmilyen jogszabály nem korlátozza.

A taxisok emellett a fuvarmegosztók által használt "dinamikus tarifarendszer" betiltását is követelték, mivel amikor bármilyen fennakadás van a bukaresti tömegközlekedésben, akkor a fuvarmegosztóknál azonnal a szokásos duplájára, sőt háromszorosára emelkednek a tarifák, de a taxik iránti megnövekedett keresletet a taxisok nem tudják kamatoztatni. A gazdasági szaksajtó szerint a 2 milliós lakosságú Bukarestben a fuvarmegosztók internetes alkalmazásaival pénzt kereső gépkocsivezetők száma már 2019-ben meghaladta a taxisokét, számukat jelenleg 30 ezerre becsülik.

Ennyiért fuvorznak minket külföldön

Noha az Uber egyelőre nem árulja el, hogy olcsóbban szállítja-e majd az utasait a taxisoknál (vélhetően ezt nem tehetné meg, hiszen Budapesten központi rendelet van az egységes árakról), a Pénzcentrum megvizsgálta, hogy a fentebb említett országokban egy nagyjából 18 kilométeres útvonal kapcsán milyen árakkal kalkulálhatnak az utasok. Rapid kutatásunkból kiderült, hogy