Kiadták a másodfokú riasztást, érkezik az ítéletidő: ezek a megyék fixen nem ússzák meg a rettenetet

Újra lefagy az út és a járda több megyében is, fokozott óvatossággal érdemes közlekedni.

Mint a met.hu írja, az éjféli órák környékén egy okklúziós front csapadékzónája érkezik, amely északnyugat felől halad délkelet felé. A csapadékzónából kedd kora délelőttig az északkeleti megyék kivételével nagy területen várható ónos eső. Mennyisége döntően 1 mm alatt alakul, de kiemelten Veszprém, Fejér és Pest megyékben ennél vastagabb jégpáncél is képződhet.

Az Északi-középhegység térségében és a Tiszántúlon hajnaltól a déli órákig gyenge havazás várható, melyből lepel-1 cm, de lokálisan ennél nagyobb (~2-3 cm) hóréteg is kialakulhat.

De a ködtől sem szabad még elköszönni: a Dunától keletre eső területeken tartósabban sűrű (zúzmarás) ködös területek is előfordulnak, amelyekből néhol szemcsés hó, ónos szitálás is előfordulhat. Várhatóan a délelőtti óráktól több helyen javulni kezdenek a látási viszonyok, de tartósabban ködös területek később is előfordulhatnak.