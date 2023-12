Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2023. december 29.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2023. december 29., péntek.

Névnap

Tamás, Tamara

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 382.54 Ft

CHF: 409.97 Ft

GBP: 441.24 Ft

USD: 345.59 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 15890 Ft

MOL: 2826 Ft

RICHTER: 8770 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2023.12.30: Nagyobb eséllyel az ország északi felén nagy területen képződik köd és rétegfelhőzet, amelyek kiterjedése napközben várhatóan gyorsan csökken. Egyébként fátyolfelhős, napos idő valószínű. A borult részeken szitálás előfordulhat. A délnyugati, nyugati szél megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között alakul, de a szélvédett, derültebb tájakon gyenge fagy is várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 9 és 14 fok között valószínű, de a tartósabban borult országrészekben hűvösebb lesz.

2023.12.31: Éjjel nagy területen képződhet köd és rétegfelhőzet, amelyek kiterjedése napközben gyorsan csökken ugyan, de főként az Északi-középhegységben és környékén egész nap borult, párás maradhat az idő. Néhol szitálás előfordulhat, illetve estétől, késő estétől északon már eleredhet az eső is. A déli szél a Dunántúlon megélénkül, sőt ott meg is erősödik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +4 fok között alakul, de a szélvédett, derültebb tájakon gyenge fagy is várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 8 és 14 fok között valószínű, de a tartósabban borult országrészekben több fokkal hűvösebb lesz.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Folytatódik a romló tendencia a levegőminőségben, a PM10 koncentrációja átlagban egyre több helyen meghaladhatja az egészségügyi határértéket. (2023.12.29. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2023.12.29)

Akciók

