Csúnya fordulatot vesz az időjárás: ennyit a meleg őszről, érkeznek a kőkemény fagyok

Vasárnap éjjelre megérkeznek a fagyok Magyarországra, az OMSZ szerint éjjel -1 és +5 fok között lesz a hőmérséklet, de a fagyzugokban hidegebb is lehet.

Az ország délnyugati kétharmadán nagyrészt derült, napos idő várható, de az északkeleti harmadban is fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, kiderül az ég. Arra a déli órákig még előfordul eső, zápor, később mindenütt megszűnik a csapadék. Naplemente után nyugat, délnyugat felől vastagabb felhősávok érkeznek - áll az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.

A nyugati szelet délelőtt még erős széllökések kísérhetik, majd mérséklődik, és délnyugatira, délire fordul a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8, 13 fok között várható. Késő estére -1, +7 fok közé csökken a hőmérséklet.

Vasárnap este nyugat felől vastagabb felhősávok érkeznek, így közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Párássá válik a levegő, köd is képződik. Néhol gyenge eső előfordulhat, illetve a ködös tájakon szitálás is lehet. A délies szél jobbára mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +5 fok között várható, de fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Hétfő délelőtt közepesen vagy erősen felhős idő várható. Emellett tartósabban ködös, borongós tájak is lehetnek. Főként északon, északkeleten esőre is számítani lehet. A délnyugati szél helyenként megélénkülhet. Kora délután többnyire 8 és 13 fok várható, de északkeleten hűvösebb is lehet.