Folytatódik a kánikula, de riasztást is kiadtak: komoly viharok várhatóak

Általában sok napsütésre számíthatunk, de már nagyobb területen lesz erőteljes a gomolyfelhő-képződés. Elszórtan - legnagyobb eséllyel és számban az Alpokalja térségében és északkeleten - várható zápor, zivatar. Utóbbi területen heves zivatarok is kialakulhatnak! Egyre nagyobb területen megélénkül az északnyugatira forduló szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29 és 36 fok között alakul. Késő estére 20 és 26 fok közé hűl le a levegő

Reggel, délelőtt északkeletre zivatarok érkeznek, amelyeket intenzív csapadék, erős, viharos széllökések (50-70 km/h), apró szemű jég (< 2 cm) kísérhet. Napközben szórványosan várható zivatar, legnagyobb eséllyel az északkeleti országrészben és az Alpokalján fordulhatnak elő. Északkeleten heves zivatarok is lehetnek. A cellákat felhőszakadás (ált. 20-40 mm, néhol ennél több is), viharos széllökések (60-90 km/h), jégeső (néhol esetleg 2-4 cm) kísérheti. Északkeleten és nyugaton villámárvíz is kialakulhat!

A napi középhőmérséklet szerdán is az ország nagy részén 25 fok felett, az Alföldön, a Dunántúl keleti részén és városi környezetben több helyen is 27, 28 fok körül alakul. Egy súroló hidegfront hatására különösen északkeleten pár fokkal mérséklődik a meleg.