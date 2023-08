Fontos figyelmeztetést adott ki a BKK: erről mindenképp tudnod kell, ha a Szigetre utaznál

A közösségi közlekedést, különösen a rendezvény ideje alatt sűrűbben és éjjel-nappal közlekedő HÉV-et javasolja a Sziget fesztiválra érkezőknek a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), mert a rendezvény környékén – különösen a Mozaik utcánál – jelentősen megváltozik a forgalmi rend, és a megszokottnál több gyalogosra kell számítani.

A BKK közleményében azt írta, augusztus 10-15. között rendezik meg a Sziget fesztivált az Óbudai-szigeten. Hozzátették: a gyalogos útvonalak a korábbi évekhez képest megváltoztak, a HÉV Szentlélek téri megállója közelében lévő H-hídi bejáraton idén már gyalogosok és kerékpárosok nem mehetnek be a Szigetre, vagyis a HÉV-vel érkezve mindenképp Filatorigátnál érdemes leszállni, ahonnan néhány perces sétával érhető el a Sziget K-hídnál lévő főbejárata.

Közölték: a Sziget idején a környéken közlekedő éjszakai járatok a megszokottnál nagyobb kapacitással, szóló helyett csuklós járművekkel közlekednek. A fesztivál ideje alatt a H5-ös HÉV Filatorigáttól a belváros felé éjszaka is 10 percenként, Szentendre felé pedig 60 percenként indul, a zsúfoltság elkerülése érdekében a HÉV-rendészek segítenek az optimális elhelyezkedésben, hogy az utasok a vonatok minden kocsijánál hasonló létszámban várakozzanak.

A BKK tájékoztatása szerint a látogatók idén is megvásárolhatják a közösségi közlekedés használatához szükséges jegyeket a Filatorigátnál ideiglenes jelleggel működő jegyértékesítési ponton.

A társaság a papír alapú termékek mellett javasolja az elektronikusan elérhető jegyeket, a BudapestGO applikációban a jegyvásárlás mellett a fesztiválozók utazásukat is könnyedén megtervezhetik - írták, kiemelve, hogy az alkalmazás minden funkciója elérhető a magyar mellett angol nyelven is.

A tájékoztatás szerint a BKK idén is értékesíti a fesztiválhoz kapcsolódó Sziget CityPass by Budapest Card elnevezésű, az egész fővárosban ingyenes közösségi közlekedést lehetővé tevő karszalagot, amellyel számos helyen kedvezményt kaphatnak a látogatók. A Citypass a Filatorigátnál lévő ideiglenes jegyértékesítő helyen, valamint a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 2A és 2B terminálján, valamint a Keleti pályaudvarnál (Baross tér) és a Deák Ferenc térnél található BKK Ügyfélközpontokban vásárolható meg. A Citypass használatával kapcsolatos részletes információk a Sziget weboldalán érhetők el. Tudatták azt is, a BKK a fesztiválra érkezők könnyebb eligazodása érdekében magyar és angol nyelvű weboldalt üzemeltet, ahol minden fontos információ megtalálható.