Több ezer járatát törölte a fapados légitársaság: mutatjuk, kik jártak pórul

Nem sokkal azután, hogy a sussexi repülőtérre és onnan induló járatok százait törölték az utolsó pillanatban, az easyJet most újabb 180 000 utassal közölte, hogy júliusi, augusztusi és szeptemberi repülőjárataik törlésre kerültek.

Utasok ezreit fenyegeti komoly utazási fennakadások a nyári szezon kellős közepén, miután az easyJet 1700 nyári londoni járatát törölte - írja a hungliaonline.com az Independent alapján. A cég szerint az érintett utazók 95 százalékánakmár foglaltak más easyJet-járatokra helyet, de még mindig nagyjából 9000-en maradtak megoldás nélkül.

Az európai légi szabályok értelmében a törölt járatok utasai az easyJet költségére bármely más légitársaság járatán utazhatnak, amely az utazás eredeti napján rendelkezik szabad hellyel. Azok az utasok, akiknek járata két hétnél kevesebbel az indulás előtt kerül törlésre, szintén jogosultak 220 GBP pénzbeli kompenzációra (vagy 1500 km-nél hosszabb utak esetén ez az összeg 350 GBP), kivéve, ha az easyJet át tudja foglalni őket egy olyan járatra, amelynek az érkezése az eredeti érkezési időponttól nem tér el nagyon.

A légitársaság azt állítja, hogy a „példátlan mértékű” késések a légiforgalmi irányítás hiányosságai miatt állnak fenn. Mauro Aquiar Peneda, a Wizz Air műveletirányító központ vezetője a Pénzcentrumnak adott interjúban beszélt a probláma gyökeréről még decemberben. A covid időszakában

a bizonytalan helyzet miatt több légiforgalmi irányítótól meg kellett válni, most azonban őrületes nagy szükségünk lenne rájuk. De az ő felvételük és kiképzésük bonyolult és hosszadalmas feladat, akár 3 évig is eltarthat. Tehát most még legalább két évbe telik, amíg a rendszer újra talpra áll.