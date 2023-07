Érik az újabb Ryanair-botrány: csúnyán megalázták a mozgáskorlátozott magyar férfit a reptéren

Csak akkor engedtek fel a repülőgépre egy mozgáskorlátozott magyar férfit, ha kerekesszéke akkumulátorát Milánóban hagyja. Mint elmesélte, megalázónak tartja a történteket, rengetegszer repült már, eddig soha nem volt gondja. Végül otthagyta az akksit, de anyagi és erkölcsi kártérítést is követel a légitársaságtól, a Ryanair egyelőre nem reagált a panaszra.

Marad Milánóban, vagy kerekesszéke akkumulátora nélkül utazik haza Budapestre, ez a két választási lehetősége volt az olaszországi reptéren annak a mozgássérült férfinak, aki egy koncertre utazott el a múlt héten. Singer Viktor az RTL Híradónak arról beszélt, nem érti a történteket, mert korábban is sokszor repült már, járt Izlandon, Dubajban, Spanyolországban, Berlinben, sehol sem volt gond a székével.

És Milánóba is eljutott, Budapesten még minden simán ment, a szabályoknak megfelelően jelezte, hogy széke akkumulátoros. Szétszerelték, maga a motoros szék bekerült a csomagtérbe, az akksit felvitte a fedélzetre, betehette a csomagtárolóba - mint mindig, amikor repült. Hazafelé azonban a Ryanair ügyintézője közölte, hogy a szék akkumulátorát nem viheti fel a gépre. Végül még a milánói konzulátust is felhívta és a reptéri rendőrséggel is beszélt, de senki sem tudott segíteni az ügyben, így az akksi Milánóban maradt.

A Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetségének jogásza segített megírni panaszlevelet: anyagi és erkölcsi kártérítést is szeretne, mert széke új akkumulátora szereléssel együtt 160 ezer forint volt, emellett Singer Viktort megrázták a történtek, megalázónak tartja a történteket. A légitársaságot is kereste a csatorna, de nem válaszoltak, ahogyan a férfi panaszlevelére sem.