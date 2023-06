Sok magyar már most elkésett: komoly bajba kerülhet, aki ezt hamar nem intézi el

Az utazási kedv fokozódásával kezd magára találni az utasbiztosítási piac. Az idei év első öt hónapjában eddig közel 100 ezer utasbiztosítást kötöttek, a 2022 májusa és 2023 májusa között kötött biztosítások száma pedig az előző két pandémiás évhez képest lényeges növekedést jelent. Kedvező, hogy az utasbiztosítások átlagdíja lényegében stagnál, az idén alig több mint 10 ezer forintot tett ki. A Netrisken megkötött utasbiztosítások alapján 2022 májusa és 2023 májusa között a top desztinációk között az első helyen Ausztria végzett, a legtöbben pedig városlátogatásra kötöttek biztosítást.

Beérte a járvány előtti szintet az utasbiztosítási piac, legalábbis a díjbevételek alapján - derül ki a Netrisk.hu nyári szezon közeledte apropóján készült összeállításából.

A hivatalos adatok szerint az utasbiztosításokból származó díjbevétel a múlt év során 15,2 milliárd forint volt, ez majdnem megegyezik a pandémia előtti 15,4 milliárd forintos összeggel. Az még kérdés, hogy az idén hogyan alakul a piac, bár az utazási kedvet fokozza a járványhatás eltűnése, ugyanakkor a megélhetési kiadások emelkedése visszafogja azt.

A hosszú távú, teljes piacra vonatkozó jegybanki díjbevételi adatok arra utalnak, hogy egyre tudatosabbak a külföldre utazó magyar turisták. 2017-ben ugyanis az utasbiztosítási bevétel 10,8 milliárd forint volt, egy évvel később 13,6 milliárd forintot tett ki, majd jött a 2019-es 15,4 milliárd forint. Ugyanakkor az utazások járványhoz köthető visszaesése miatt 2020-ban és 2021-ben 6,3 és közel 8 milliárd forintos piacról volt szó

- ismertette a piaci trendeket mondta Besnyő Márton, a Netrisk.hu ügyvezető igazgatója.

Stagnálnak a díjak

A szakember azt is elmondta, hogy bár az utazási főszezon még nem indult el, 2022 és 2023 első öt hónapja között közel 236 ezer utasbiztosítást kötöttek. Ez a 2021 májusa és 2020 májusa között mért értékhez képest 50 százalékos növekedésnek felel meg, valamint közel 3 százalékkal meghaladja a 2019-es szintet, azaz a 2019 májusa és 2020 májusa között kötött utasbiztosítások számát.

Tehát a piac elérte a járvány előtti szintet.



Az utasbiztosítások esetében minimális az árváltozás rövid és hosszú távon. Az idén eddig az átlagdíj alig több mint 10 ezer forint volt, míg 2019-ben meghaladta a 9 ezer forintot, 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben pedig 10 ezer forint felett alakult.

Ausztria és a városlátogatás az élen

A Netrisken megkötött utasbiztosítások alapján 2022 májusa és 2023 májusa között a top desztinációk között az első helyen Ausztria végzett, utána horvátországi utazásra kötötték a legtöbb utasbiztosítást, majd Olaszország, Spanyolország és Görögország következett a sorban. Ebben az időszakban egyébként a legtöbben, az ügyfelek 31 százaléka városlátogatásra kötött biztosítást, míg a tengerparti nyaralást keresők aránya 17 százalék volt. A adatokból kiderül továbbá az is, hogy az elmúlt években, így az idén is 6-7 napos utazásokra kötnek biztosítást a turisták és átlagosan ketten utaznak együtt külföldre.

Besnyő Márton azt is elmondta, hogy ahogy a legtöbb biztosításnál, az utasbiztosításnál is érdemes megnézni a kínálatot. Nemcsak az díjak miatt, hanem azért is, mert a különböző biztosításokhoz más-más szolgáltatások kapcsolódnak. Emellett fontos, hogy milyen utazásról van szó, más utasbiztosítás kell egy hétvégi városlátogatáshoz, mint egy 5-10 napos tengerparti nyaraláshoz vagy akár egy rafting hétvégéhez.