Szlovákiai buszbaleset: büntetőeljárást indított a szlovák rendőrség a tragédia ügyében

Hétfő délelőtt egy magyar nyugdíjasokat szállító autóbusz ütközött egy kamionnal a szlovák D2-es autópályán. Az MTI hírei szerint a magyar autóbusz utasai közül már 35-en Magyarországon vannak, míg 23 utast szlovák kórházakban kezelnek. Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára a mai, budapesti sajtótájékoztatón elmondta, hogy a szlovák rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a baleset vizsgálata még tart.

Egy sajtótájékoztató keretében jelentette be Menczer Tamás, hogy a hétfői buszbaleset okán a szlovák rendőrség még mindig nyomoz, azonban a baleset okáról még nem adtak hivatalos tájékoztatást. Azonban jó hír, hogy a könnyebben sérült 37 utas közül 18-an még tegnap késő délután hazatérhettek egy, az eredeti buszt is biztosító cég által küldött mentesítő járattal. Rajtuk kívül még 17-en, akik gyors orvosi ellátást kaptak szintén hazaindultak még éjszaka egy másik busszal. Ezzel összesen már 35 utas hazatérhetett az országba. Még 23 utast ápolnak kórházban jelenleg is, akik közül heten vannak intenzív osztályon, de szerencsére senki sincsen közvetlen életveszélyben. Azonban többen is műtétre várnak.

A könnyebben sérültek már fel tudták venni a kapcsolatot a családtagjaikkal, azonban miután az utaslista a roncsban maradt a súlyos sérültek beazonosítása nehezebben ment, hiszen iratok nélkül kerültek a kórházba. Tegnap estére azonban mindenkit sikeresen azonosítottak és tudták értesíteni a családtagokat is.

Fotó: MTI/TASR/TASR/Michal Svítok