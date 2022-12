Rengeteg magyar telel külföldön: ezek a legnépszerűbb karácsonyi úticélok

Leginkább a fiatalok mennek külföldre télen: míg közülük minden 3., addig összességében a magyarok 28%-a szeli át az országhatárt egy friss reprezentatív felmérése alapján. Ha mindkét nem utazási preferenciáit nézzük, akkor leginkább a télből a nyárba utazás a vonzó. De míg a nők leginkább a karácsonyi vásárok miatt utaznak, addig a férfiak inkább wellnessezni szeretnének. A tömeget és sorban állást sokkal bosszantóbbnak tartjuk, mint az ünnepek miatt megemelkedett jegyárakat.

A magyarok közel 28%-a megy külföldre télen, egy hatoda még nem tudja, hogy utazik-e a következő hónapokban az országhatáron túlra, 55%-a pedig nem tervez télen külföldre utazni – mutatják a cseh utazási technológiai vállalat, a Kiwi.com friss reprezentatív kutatásának adatai. A fiatalok körében kiemelkedik a külföldre utazók aránya: minden 3. 18-29 év közti válaszolta, hogy felkeres ezen a télen egy külföldi desztinációt.

A nyárba vágyunk

Összességében leginkább (42%) napfényes, meleg helyre utaznak vagy utaznának a magyarok. Szintén kedvelt célpontok ilyenkor a karácsonyi vásárok: 10-ből 4 magyar kimondottan a forró ital, ünnepi zene és csillogó fények kedvéért vágyik külföldre. A télből nyárba utazás és a karácsonyi vásárok után a wellness került még dobogóra: a magyarok kb. harmada (35,6%) részesíti vagy részesítené előnyben télen a fürdőhelyeket. A síelés minden 5. magyarnak vonzó. A magyarok 18%-a azért utazik, hogy vásárolhasson, ők kifejezetten a leárazások miatt szelik át az országhatárt. Csaknem ugyanennyien (17%) pedig azért, hogy a szeretteikkel tölthessenek pár napot.

A régióban vizsgált országok közül a magyarok sokkal inkább vágynak spa élményekre, de síelni és családtagokat látogatni kevésbé utaznak

– osztotta meg az eredmények kapcsán Eliška Řezníček Dočkalová, a Kiwi.com ügyfélélményért felelős igazgatója.

Ami a nőknek a karácsonyi vásár, az a férfiaknak a wellness

Másra vágynak a nők, mint a férfiak – támasztja alá a felmérés. Míg a nők főképp a karácsonyi vásárok miatt kerekednek fel, addig a férfiak inkább a wellnesst részesítik előnyben. A síelés a fiatal felnőttek körében jóval kedveltebb elfoglaltság: a fiatalok harmada vágyik sportos kikapcsolódásra. És a portál adataiból úgy tűnik, hogy a 18-29 év köztiek bírják a legjobban a hideget, mert a legnagyobb arányban (53%) közülük kerülnek ki a karácsonyi vásárok szerelmesei is.

A tömeg és a sorban állás bosszantóbb, mint a magas jegyár

Honfitársaink 41%-a bosszankodik a magas jegyárak miatt, hiszen karácsonykor mindig többe kerül az utazás. De még ennél is több embert (49%) zavar a nagy forgalom és a sorban állás. Úgy tűnik, hogy a karácsonyi zenét és a ronda pulcsikat kifejezetten szeretjük, mert az állandó ünnepi zene csak a válaszadók 16%-át idegesíti, a többi utas által viselt csúnya karácsonyi pulcsik pedig csak minden 20. embernek szúrnak szemet. Az utolsó pillanatra halasztott karácsonyi bevásárlás az utazásra is rányomja a bélyegét a magyarok 13%-ánál, a nehéz poggyászok cipelésétől pedig minden 10. válaszadónak borsódzik a háta. De szerencsére akadnak olyanok is (9%), akik a külső hatásokat kizárják, és nem engedik, hogy bármi elterelje a figyelmüket utazás közben.