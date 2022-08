Új törzs jött létre az operatív törzsön belül: ezen múlhat a budapesti tűzijáték sorsa is

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Megkezdődtek csütörtökön az augusztus 20-ai ünnephez kapcsolódó programok - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK). Akik beszámoltak arról is, hogy külön figyelik az időjárási fejleményeket is, amiknek következményei is lehetnek.

A KTK felhívta a figyelmet, hogy a nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs június óta rendszeresen ülésezik és ellenőrzi a Szent István-napi ünnepségsorozattal kapcsolatos teendőket és fejleményeket. Az operatív törzs keretein belül csütörtökön létrejött egy kimondottan az időjárással foglalkozó munkacsoport, amely folyamatosan figyelemmel kíséri az időjárási helyzet alakulását és ha kell, dönt a szabadtéri rendezvények biztonságos megtartásához szükséges lépések megtételéről - tették hozzá. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! "Bármilyen, a programokban bekövetkező esetleges változásról vagy az időjárással kapcsolatos intézkedésekről a közvéleményt azonnal tájékoztatjuk! Tisztelettel kérünk minden érdeklődőt, hogy mielőtt útnak indulna, tájékozódjon az aktuális információkról" - emelte ki a közlemény.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK