Ekkora forgalomra ők sem számítottak: tömegek repülnének Budapestről, bővíteni is kellett

Szeptemberben infrastrukturális bővítések kezdődnek a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a munkálatok összköltsége 7,4 milliárd forint lesz. A Ferihegyi repülőtér júliusi utasforgalma több mint 140 százalékkal nőtt a 2021-es év azonos időszakához képest.

A Budapest Airport közölte, hogy az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) szabályozásaival összhangban szeptemberben nagyszabású gurulóút- és futópálya-felújítási munkálatok kezdődnek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Több szakaszon is kiszélesítik a B3-B5 gurulóutak teherbíró felületeit és padkáit, valamint a fénytechnikai hálózat mellett megújulnak a csapadékelvezető rendszerek is. A fejlesztés két ütemben valósul meg, az első ütem várhatóan december elejéig tart, a projekt összköltsége 3,5 milliárd forint lesz – olvasható a Budapest Airport honlapján. A növekvő cargoforgalom gördülékeny kiszolgálása érdekében 3,9 milliárd forintból megkezdődik a BUD Cargo City forgalmi előterének bővítése is, így a jelenlegi kettő helyett már négy F kategóriás cargorepülőgép kiszolgálása is biztosított lesz. A Budapest Airport szakemberei azért döntöttek a munkálatok egyidejű megkezdése mellett, hogy azokat minél hatékonyabban, még a következő nyári szezon előtt befejezhessék.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma júliusban 1 294 608 fő volt, elérte a járvány előtti, 2019-es szint 80 százalékát, a tavalyi év azonos időszakához képest pedig több mint 140 százalékkal nőtt.

Júliusban a repülőgéppel utazók öt legnépszerűbb úti célja London, Tel-Aviv, Antalya, Amszterdam és Frankfurt volt.