Ezek a legjobb éttermek 2022-ben a Balatonnál: itt a top 25-ös lista

Igazi gasztroforradalom zajlik az utóbbi években Magyarországon, ma már nem csak a fővárosban, hanem az ország szinte minden szegletében lehet részünk kitűnő ízekben és színvonalas kiszolgálásban. Összeszedtük a Balaton környékének legjobb vendéglátóhelyeit.

Aki a Balaton környékén nyaral idén nyáron, annak jól jöhet egy olyan lista, mely a tó körüli legjobb éttermeket listázza, ahol kellemes környezetben megbízható minőségű ételt ehet. Semmi, de tényleg semmi nem tudja úgy elrontani a nyaralást, mint ha az ember egy pocsék étteremben eszik az ember túlárazott, ehetetlen fogásokat.

Már csak azért is, mert igazi gasztroforradalom zajlik az utóbbi években Magyarországon, ma már nem csak a fővárosban, hanem az ország szinte minden szegletében lehet részünk kitűnő ízekben és színvonalas kiszolgálásban. A balatoni munkaadóknak, szolgáltatóknak 5-10 évvel ezelőtt még nem igazán volt jó hírük, de az 5-6 évvel ezelőtt sokat változott a helyzet: folyamatosan egyre erősebb szintet kezdett el képviselni a Balaton.

Ugyanakkor fogyatkozik az vendéglátóhelyek száma a Balaton környékén: Jó szezonra, de ettől függetlenül sok hely megszűnésére kell számítani a vendéglátóiparban a vg.hu cikke szerint. Az emelkedő rezsi és munkaerőköltségek sok mikrovállalkozást bedönthetnek a szezon végére.

Ám most inkább fordítsuk tekintetünket a legjobb helyek felé, akiknek nem kell attól félni, hogy elfogynak a vendégek. A Best of Balaton gyűjtése szerint ezek idén a legjobb éttermek.