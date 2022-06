10 titkos, természetes strand Magyarországon: hihetetlenül olcsó és kevés a turista

Fürdővizeink többsége kiváló minősítést kapott a hatóságoktól, ez azt jelenti, hogy biztonsággal lehet ott fürdőzni - számol be az NNK friss közleményében. Magyarországon összesen 274 kijelölt természetes fürdőhely van, mi most összeszedtük a 10 legjobbat.

A belföldi nyaralók számára immár évek, évtizedek óta a Balaton környéki teleülések a legnépszerűbbek: tudják ezt a helyiek is, ezért ma már senki nem lepődik meg az olykor kifejezetten borsos árakon. Ettől függetlenül a tömeg minden évben garantált, így aki nem szeret a strandon nyomorogni, órákat sorba állni egy sörért, lángosért, az rendszerint inkább nyugodtabb, és főleg olcsóbb nyaralóhelyek felé veszik az irányt. Ezek szépségben, hangulatban persze nem vehetik fel a versenyt a magyar tengerrel, ugyanakkor tartogat kellemes meglepetéseket az utazóknak.

Az NNK tavalyi összesítése alapján az országos helyzetkép nagyon kedvező. A 274 kijelölt természetes fürdőhely közül 165 természetes fürdővíz kapott kiváló, 64 jó és 6 tűrhető, 4 kifogásolt minősítést. Az idegenforgalmi szempontból kiemelt tavaink - Balaton, Tisza-tó, Velencei-tó - mellett a természetes fürdőhelyek zöme továbbra is kiváló besorolású. A szezonban üzemben lévő 27 természetes fürdőhelyen nincs még elegendő minta a minősítéshez, de ezek ellenőrzése is folyamatos.

Strandolás előtt érdemes tájékozódni az NNK honlapján, ahol megtalálható a kijelölt fürdőhelyek listája, a fürdővíz éves minősítése és a legutóbbi vízvizsgálat eredménye. Továbbá információk elérhetők a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján, illetve a fürdőhelyeken is.

De nézzük, hova érdemes ellátogatni idén nyáron.

Arlói tó

Arló község Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati részén a Hódos-patak völgyében fekszik. Fő nevezetessége a tó, mely a 338 méter magas Csahó-hegy déli oldalának megcsúszása következtében keletkezett. Egy 300 méternél is hosszabb 50-60 méteres függőleges szakadásfal mentén csúszott meg az a homoktömeg, amely elzárta a Szohony-patak völgyét. Annak vize így feltöltötte a kialakult mélyedést, létrehozva ezzel a páratlan szépségű Arlói-tavat.

A tó partján pihenőházak és horgásztanyák sora épült fel. A környezetében igényes, jellegzetes külsejű üdülők hoztak létre egy új, külön életet élő közösséget. Közvetlen környezetét fenyőerdők borítják, ezért a párás, szinte páratlan mikroklímájú hegyi levegő rendkívül alkalmas allergiás, és más légzőszervi problémák enyhítésére, gyógyítására.

A Suvadás Liget, a tó strand, és kemping részét takarja. A vízben úszni, játszani, evezni, vízibiciklizni is lehet. Mindemellett túrákat is tehetnek vendégeink a közeli hegyekben, erdőségekben, testközelből megcsodálva a suvadás képződményét is.

Strandbelépő felnőtt: 700 HUF

Diák, nyugdíjas: 500 HUF

Bánki-tó

Bánk Nógrád megye délnyugati részén található község, a 7 hektáron elterülő, átlagosan 4 méter mély tó a fürdőzők és a horgászok körében is közkedvelt. A Bánki tófürdő strandja a három nyári hónapban várja a természetes környezetben fürdőzni vágyókat.

A felnőtt belépőjegy 1500 forint, a kedvezményes belépő pedig 1000 forint (itt is áremelés volt, tavaly ugyanis a felnőtt jegy 1200, a kedvezményes pedig 800 forintba került). Vízibicikli bérlésre is van lehetőség, ennek ára 2500 Ft/óra (tavaly még 200 forint/óra volt).

Vasadi Nádas tóstrand

A vadregényes természetesség, a fokozatos vízmélyülés, és a szélesebb, nagyobb tér sok izgalmat tartogat kicsiknek, nagyoknak. A Vasadi tófürdőt parkosított környezetével, tisztán tartott vizével, és 2 db 45 méteres vízicsúszdájával a család minden tagja garantáltan élvezni fogja. Felnőtt belépő: 1 700 Ft/ fő Gyermek (3-14 éves) és nyugdíjas (nyugdíjas igazolvány felmutatásával) belépő: 1 300 Ft/ fő

D-Beach a Strand - Gödöllő, Domonyvölgy

Budapesttől 44 kilométerre, keletre elhelyezkedő Domonyvölgyben egy kifejezetten egyedi strand is található, tengerparti hangulatot idéző partszakasszal, mely 2005 óta várja a látogatókat. 14000 négyzetméter homokos plázzsal, strandröplabda és strandfoci pályákkal áll a környékbeliek és az országos bajnokságok rendelkezésére. A felnőttjegy hétköznap 2500, a szintén egész napos kedvezményes belépő pedig 2000 forintba.

Itató szabadstrand - Mosonmagyaróvár

Az Itató szabadstrand Mosonmagyaróváron minden igényt kielégít: nem csak strandbüfé, homokos röplabda pálya, játszótér és füves part várja a látogatókat, de tusolási lehetőség és öltözőkabin is, sőt, a parkolás is megoldható.

Orfű

Az Orfűi-tavak egy mesterséges tórendszer, amely Pécstől kb. 10 km-re északnyugatra, a Mecsek északi-lábánál helyezkedik el. A Kistó Strand a közel 10 hektáros Orfűi tó Pécs térségének egyetlen engedéllyel rendelkező, ellenőrzött vízminőségű, homokos aljzatú, nyílt vízi strandjaként üzemel. Maga a strand körülbelül 2 hektár nagyságú, kb. 5 ezer fő befogadására alkalmas. Az egész napos felnőtt belépő 1200 forint, míg a diákok 1000 forintért.

Az Orfű Aquapark pedig úgy tűnik idén is zárva lesz: korábban megegyezett az orfűi és a pécsi városvezetés, hogy lehetőség szerint összedobják az orfűi akvapark ideiglenes nyitására való pénzt. A tulajdonosváltás azonban közbeszólt – gazdát cserélt ugyanis a terület -, tavaly ezért elmaradt a nyitás. Idén lett volna erre lehetőség, mivel az új tulajdonos ebbe beleegyezett, viszont most Pécs szállt ki: nem támogatják a strand ideiglenes újranyitását - írja a Pécs Aktuál.

Szelidi-tó

A Budapesttől 120 kilométerre fekvő Szelidi-tó 5 km hosszú, 150-200 m széles, 3-4 m mély, vízfelülete megközelítőleg 80 hektár, ezzel hazánk ötödik legnagyobb tava. A tó déli partján nyugalomba jutott futóhomok területein kellemes strandok kerültek kialakításra. A vendégeket egy ingyenesen látogatható szabad strand és egy nagyobb igényesen kialakított fizetőstrand várja.

A parton vízibiciklik, csónakok, kenuk, és surfök bérelhetők, így akár rövidebb vízi túrák is tehetők. A gyerekeket kiépített játszóterek és egy óriás vízicsúzda várja. A horgászat kedvelői sem csalódhatnak a tóban amúr, keszeg, kárász, ponty és törpeharcsa rendszeresen akad a horgokra. A strandbelépők árai az idei évben változtak a szelidihez hasonló üdülő-zónákban alkalmazott jegyárakhoz hasonlóan. A parkolás ebben az évben is ingyenes a strand körül. Az egész napos felnőtt belépő 1000 forint, míg a gyermekek 600 forintért csobbanhatnak.

Tómalom

A Sopron és a Fertő tó között található Tómalom Fürdő strandján napozómólók és vízijárművek várják a fürdőzni, kikapcsolódni vágyókat. A felnőtt belépőjegy 1000 forint, a diák, nyugdíjas pedig 600 forint.

Kép: Soproni Vízmű Zrt.

Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark

Csongrád irányába Szegedtől 15 km-re található a Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark festői környezete. A több tóból álló tórendszer a horgászat szerelmeseit egész évben várja, a strandolni vágyók pedig június 11-től - augusztus 30-ig élvezhetik a táj szépségit és a hűsítő vizet reggel 8-tól este 8-ig.

Sziksósfürdői Strand

A a nyári szezonban fogadja a látogatókat Szeged mellett. A strand területén a Sziksóstó partja, gyermekmedence és számos kikapcsolódási lehetőség várja a vendégeket. strandon vendéglátóhelyek, kerítés és öltözők épültek, kialakították a csónakázótavat, a sátorverőhelyeket a kempingnek, a sportpályákat, valamint leválasztották a nudista strandot és a női napozót.