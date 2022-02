Indul a pénzosztás: ezekre az elektromos kerékpárokra nyílik pályázat, február 7-11-ig lehet benyújtani

Február 7-én indul a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódó 400 millió forint keretösszegű pályázat első szakasza, amely a városi térségekben szállítási tevékenységet, vagy gyakori utazásokat igénylő szolgáltatást végző cégek, gazdasági társaságok, valamint civil szervezetek számára nyújt segítséget elektromos rásegítésű teherszállító kerékpárok beszerzéséhez – jelentette be Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára.

A magyarországi egyéni vállalkozók egy, a gazdasági társaságok, civil szervezetek, egyesületek, valamint egyházi szervezetek és önkormányzatok maximum öt e-cargo biciklit vásárolhatnak a regisztrált kereskedőktől, utófinanszírozott támogatással, amelynek mértéke a teljes vételár fele, de legfeljebb 500 ezer forint. Az elektromos segédmotorral felszerelt, pedálhajtású, kifejezetten teherszállításra kialakított felülettel rendelkező kerékpárok legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye 250 W vagy annál kisebb lehet. Olyan új biciklikre kapható támogatás, amelyeknél a motor kikapcsol, ha a kerékpáros nem folytatja tovább a pedálok hajtását, vagy ha elérné a 25 km/h sebességet. A hasznos teherbírásnak el kell érnie az 50 kilogrammot, valamint feltétel a nyomatékszenzoros vezérlés is. Kerékpáronként egy pót akkumulátor beszerzése is támogatott.

„A kormány az ország hosszú távú szén-dioxid-csökkentési céljainak elérése érdekében a közlekedés minden területén támogatja az elektromos járművek terjedését. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy a zöld átmenet esetében nem plusz terheket kell az emberekre róni, hanem sokkal fontosabb olyan pályázati konstrukciók kialakítása, amelyekbe be tudjuk vonni a lakosságot és hozzájárulnak a felmerülő költségek csökkentéséhez is. Bízunk benne, hogy a jövőben egyre több elektromos rásegítésű teherszállító kerékpárt láthatunk majd közlekedni az utakon, hiszen ezek számos területen nyújtanak alternatívát. Így például sokszor egy hagyományos kisteherautót is ki lehet velük váltani, és az elektromos rásegítés miatt a környezetünk jobbá tételéhez is hozzájárulnak” - mondta el Steiner Attila.

Az érdeklődők a pályázat első szakaszában február 11-ig itt igényelhetik a támogatást, a következő fordulóban erre március 7-11. között lesz lehetőségük.