Turmix (3.hét): Áremelés az IKEA-ban; botrányos álláshirdetések; őrült rally az ingatlanpiacon

Zsebre megy

Így alakult az árstopos termékek ára. Vegyesen. A miniszterelnök által bejelentett árstop után megnéztük, hogyan alakult a hat szóban forgó termék átlagára egyéves távlatban. Az adatok azt mutatják, hogy a termékek közül bőven akadtak valóban csúcsdráguló termékek, viszont a listán szerepelnek olyanok is, melyeknek az átlagos drágulása kisebb volt, mint az éves infláció mértéke. Részletek itt.

Hivatalos: áremelés jön az IKEA magyarországi áruházaiban is. Szinte a teljes magyar sajtó átvette cikkünket, melyben arról számoltunk be, hogy áremelés jön a hazai IKEA üzletekben. Az ok az ellátási láncok adakozása, valamint az általános infláció. A részletekért kattints ide!

"Húsz perc kajaidőt adok, amit nem kell ledolgozni!". A hazánkat sújtó munkaerőhiány ellenére még mindig rengeteg cég pofátlan álláshirdetésekkel toborozna dolgozókat. Van itt minden, extraként feltüntetett bejelentés, gyerekes anyukákat és dohányosokat diszkrimináló hirdetés, és rengeteg helyesírási hiba. Konkrét hirdetéseket vettünk górcső alá ebben az anyagban.

528 nap. Ennyi jelenleg a várakozási idő egy csípőprotézis műtétre Magyarországon, ez pedig csak egy azon beavatkozások közül, melyek esetén a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint várhatóan több mint egy évet kell várniuk a betegeknek, mire sorra kerülnek. A koronavírus-járvány megfékezésére bevezetett korlátozások hatására ugyanis rekordhosszúságúra nőttek a várólisták, ebből a cikkünkből kiderül, milyen műtétekre kell most a legtöbbet várni.

Még mindig az élelmiszerár. Ha voltál mostanában bevásárolni, akkor nyilván a saját bőrödön is érezted, hogy az elmúlt időszakban az általános dráguláson túl, bizonyos, teljesen hétköznapi termékek ára extrém módon emelkedett. Év végére volt olyan élelmiszer, aminek az átlagára egyetlen hónap alatt 26 százalékkal nőtt, az árvérengzés részleteit ebben a cikkünben mutatjuk be.

Drága mulatság az életmódváltás. Legalábbis az elején, igaz, az egészségünk meghálálja. Kollégánk annak járt utána, hogy mennyibe kerül ma dietetikushoz fordulni, mintaétrendet íratni, vagy épp személyi edzőt fogadni. A téma januárban mindig aktuális, sokan kezdenek év elején életmódváltásba az újévi fogadalmak miatt. Részletek itt.

Egy EU-s lista élére kerültünk. De ennek csak kevesen örülnek. Az Eurostat friss adatai szerint ugyanis hazánkban drágultak legnagyobb mértékben az ingatlanok a teljes unióban 2015 és 2021 között. Ja és ez az ingatlanárakon kívül a bérleti díjakra is igaz. Részletek ebben a cikkben.

Üdvözlöm!

A héten interjút közöltünk Kroneraff Istvánnal, ismertebb nevén a Becsületesnepperrel, akivel az autópiac elszabadult árairól, a külföldről behozott autók nehézkes hazai honosításáról, a nepperek megítéléséről, trükkökről és az autóspiac általános állapotáról is beszéltünk. Érdemes az egész interjút elolvasni, ide csak egy ízelítőt teszünk.

Pénzcentrum: És mi a helyzet a magyarországi honosítással? Nemrégiben jelent meg, hogy jócskán lerövidültek a várólisták, mert már a Magyar Autóklub telephelyei is beszálltak az ügyintézésbe. Tényleg fellélegezhet, aki külföldről hozna be autót?

Kroneraff István: Aha, hogyne, minden nagyon jól megy. Általában 8-9 hét, mire eljut egy-egy autó a vizsgára és a honosításra itt Gödöllőn, úgyhogy nem értem, mire ez a hurráoptimizmus.

[...]

Ez az NKH nevű erőszakszervezet (tudom, már kormányhivatalnak hívják, de a köznyelvben még mindig NKH-ként él) alkalmatlan a feladatának az ellátására. Persze, lehet az Autóklubhoz is menni, van megyénként egy, nagyon szuper.

[...]

A magyarországi vizsgarendszer nagyon messze van az ideálistól. Lenne megoldás, hogyan lehetne ezt megcsinálni, a kapacitás megvan rá, csak hát a szándék hiányzik, illetve a hivatal emberanyagában is nagyon komoly problémák vannak, főleg vezetői szinten.

Sok az ilyen kommunizmusból ott maradt veterán, akik ki is nevelték a következő generációt, akik ugyanabban a komcsi szellemben irányítják az egész szervezetet. Ők képtelenek megfelelni a mai kor követelményeinek, nem tudnak alkalmazkodni a világ változásának dinamikájához.

Az egész interjúért kattints ide!

Még több jó cikk

Óriási a tanárhiány Magyarországon. 2022 elején több száz tanári, tanítói és óvodapedagógus állás betöltetlen. A legtöbb szakembert Budapesten, Pest megyében és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében keresik. Nagy a hiány informatikus, reál szakos, de magyaros szakemberekből is. A probléma pedig az idő előrehaladtával egyre nagyobb lehet, sokan mennek ugyanis nyugdíjba, miközben a pótlásuk nem egyszerű. Főleg abból a szempontból nem, hogy a tanári pályán, főleg a kezdő és korai fizetések, egyáltalán nem kecsegtetőek. Cikkünk a témában ide kattintva olvasható el.

Mutatjuk az emberarcú inflációt. A Pénzcentrum ugyanis több mint másfél éve vizsgálja, hogy három, különböző társadalmi réteget képviselő fiktív vásárló – Hunor, a pályakezdő fiatal, Judit, a családanya és a nyugdíjas Marika néni – számára mekkora kiadást jelent egy-egy nagyobb bevásárlás. Az éves drágulás kit kevésbé, kit súlyosabban érintett: a nyugdíjas 1246, a családanya 1808, a pályakezdő fiatal pedig 813 forinttal költött többet ugyanarra a kosárra múlt hónapban, mint egy éve, 2020 decemberében. Cikkünkből kiderül, hogy kinek, hogy alakult a kosara!

Mi folyik itt az ingatlanpiacon? Bár az ingatlanokról legtöbbször a lakhatási célú építmények jutnak eszünkbe, a járvány alatt a kereskedelmi üzlethelyiségek bérleti díjai is szárnyalásnak indultak. Újpesten például közel megháromszorzódtak az átlagos bérleti költségek három év alatt, az eladó üzletek statisztikáiból pedig kiderül, hogy az átlagárak tekintetében Debrecen lehagyta Budapestet, de Győr is felzárkózott. Részletek itt.

Feszültségeket okozhat a béremelés a kereskedelmi szektorban. Bár sorban jelentik be a különböző láncok az idei béremeléseket, ez jelentős feszültségekhez vezethet Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke szerint. Sok helyen jellemző ugyanis, hogy az ott dolgozóknak a bérezése teljesen egyforma, függetlenül attól, hogy 1 vagy akár 15 éve dolgozik a vállalatnál. Amikor a friss belépőt is ugyanazon a béren veszik fel, az szokta kiverni a biztosítékot a régebbi dolgozóknál. Részletekért kattints ide.

Továbbra sem üt be a sajtforradalom. Hiába ugyanis az évek óta tartó várakozás, továbbra sem élesedett még a vásárlók számára is észrevehető, minőségi trappista-szabályozás. A Pénzcentrum most azt próbálta kideríteni, mikor tűnhet el végleg a hatóság által is "nem túl fényes minőségűnek" titulált trappista-állomány a magyar boltokból. Előzetesen annyit, hogy egyelőre nem, részletek ebben az anyagban.

Mutatjuk, hol van a legtöbb ittas, drogos sofőr. Természetesen az ország közepén, Budapesten és Pest megyében. 2020-ban egyébként több mint 14 ezer sofőrrel szemben intézkedtek a rendőrök, amiértn azok ittasan vagy bódult állapotban ültek volán mögé. Kevesen tudják, hogy míg az italozás esetében enyhébb esetben megúszhatjuk szabálysértéssel, addig más szerek fogyasztása esetén egyből megindul a büntetőeljárás. Részletekért és a bűntérképért kattints ide!

Máshol olvastuk

A végén a vásárlók fizethetik meg a boltok árstop miatt kieső bevételeit. Szakértők megszólalásai alapján ugyanis az az összkép bontakozik ki, hogy a beszállítókra nem lesz hatással az árstop, olyan jogi lehetőség pedig pillanatnyilag nem látszik, mely meg tudná akadályozni, hogy a boltok más termékek árának emelésével kompenzálják az árstop miatti potenciális veszteségeiket – írja a G7.

