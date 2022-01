Maradnak a brutál fagyok: jövő héten sem tágít a kemény tél

MTI Link a vágólapra másolva

A jövő héten is marad a hideg idő, többfelé napközben is fagypont körül alakul a hőmérséklet, és helyenként, a hóval borított tájakon mínusz 10 Celsius-foknál is hidegebb lesz - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn elsősorban a nap első felében fordulhat elő gyenge, vegyes halmazállapotú csapadék a nyugati vidékeken. Az északi, északkeleti megyékben kevesebb felhőre, többórás napsütésre lehet számítani, és a nap folyamán az északnyugati tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet. Az ország déli felén viszont jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Nagyobb területen megélénkül, elsősorban a Nyugat-Dunántúlon és a Bodrogközben megerősödik a szél. A keleti tájakon néhol hordhatja is a havat a szél. A leghidegebb órákban mínusz 8 és 0 fok közötti, de a kevésbé felhős, hófödte tájakon mínusz 10 fok alatti értékeket is mérhetnek. Délután jellemzően plusz 1 és 5 fok között alakul a hőmérséklet, de északon, északkeleten ennél melegebb is lehet. Kedden és szerdán általában több órára kisüt a nap. Nem valószínű csapadék. Sokfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon és keleten erős széllökések is lehetnek. Kedd hajnalban jellemzően mínusz 7 és mínusz 1 fok alakul a hőmérséklet, de a havas, illetve a szélvédett helyeken mínusz 10 foknál hidegebb lehet. Kora délután mínusz 1 és plusz 4 fok közötti értékek várhatók. Szerdán a minimumhőmérséklet általában mínusz 9 és mínusz 4 fok között alakul, de a hóval borított, illetve a szélcsendes helyeken akár mínusz 10 fok is lehet. A maximumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 2 fok között valószínű. Csütörtököm melegfront vonul át az ország felett. Több órára kisüt a nap, csapadék nem várható. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban általában mínusz 9 és mínusz 3 fok közötti értéket, de a hóval borított tájakon, valamint a szélcsendes fagyzugokban akár mínusz 15 fokot is mérhetnek. Délután mínusz 2 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken hajnalban ködfoltok lehetnek. Napközben többórás napsütés várható, csapadék nélkül. Többfelé élénk, néhol erős lehet a szél. A hajnalban mínusz 10 és 0 fok közötti hőmérsékletről kora délutánra plusz 1 és 9 fok közé melegszik a levegő. Szombaton és vasárnap hajnalban is lehetnek ködfoltok. Néhol kevésbé, másutt erősebben felhős lesz az ég. Szombaton előfordulhat kisebb vegyes halmazállapotú csapadék, vasárnap nem valószínű. Szombaton még helyenként megerősödhet a szél, vasárnap csak élénk légmozgás várható. Szombaton a minimumok mínusz 8 és plusz 2, a maximumok 0 és plusz 8 fok között alakulnak. Vasárnap a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 8 és plusz 1, a legmagasabb hőmérséklet 0 és plusz 7 fok között várható - olvasható az előrejelzésben. Címlapkép: Kiss Gábor, MTI/MTVA

