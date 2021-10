Turmix (41. hét): Jó korán rámentek a pénztárcáinkra idén a hazai boltosok

Üdvözöllek, az itt a Turmix, a Pénzcentrum heti hírlevelének első kiadása.

Szia!

Ez itt a Turmix, a Pénzcentrum heti hírlevelének első kiadása. Ha a Pénzcentrum főbb anyagait a napi hírzaj nélkül, szerkesztőink által összeválogatva (mondhatni kézművesen) szeretnéd olvasni, akkor megtaláltad a helyed.

Mi lesz itt?

Először is jöjjön egy kis hírlevél KRESZ, mintegy az első kiadás specialitásaként. A Turmix hetente egyszer, kezdetben csütörtökönként jelenik meg és mindig az előző hét nap legjobb, legolvasottabb pénzcentrumos cikkeit juttatja el a postaládádba.

Négy szekcióval indítunk: Zsebre megy című rovatunkba azok a cikkek kerülnek, melyek közvetlenül érintik vagy érinthetik a pénztárcádat; Üdvözlöm rovatunkba egy interjú rövid szemelvénye kerül be; Még több jó cikk rovatunkban gazdasági fókuszú, de lazább anyagokat találhatsz, Máshol olvastuk címmel pedig olyan cikkeket juttatunk el hozzád, melyeket máshol találtunk az interneten (és mégis relevánsak lehetnek számodra).

Kezdünk is, ha bővebben érdekel a hírlevél beköszönője, itt tudod elolvasni.

Zsebre megy

Hol van még a karácsony? Budapesten már a boltokban. A mai Turmix címadó cikke is ez, hiszen a fővárosi boltokban idén meglehetősen korán kerültek ki a karácsonyi édességek, díszítések vagy épp a mikuláscsokik. Ennek oka Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint prózai: tavaly meglehetősen lagymatag volt a karácsonyi szezon, úgyhogy most egy kicsit korábban kezdték az ünnepi időszakban jellemző termékek árusítását a boltok. A teljes cikket ide kattintva tudod elolvasni, képes bizonyítékot pedig kattintás nélkül is mutatunk:

Jobb előbb, mint később: Akármennyire szeretné is az ember, ha nem kezdődne minden évben egyre előbb a karácsonyi őrület a boltokban, sokat nem tehetünk ellene: legfeljebb az előnyünkre fordíthatjuk. Rengetegen vannak minden évben, akik csak decemberben döbbenek rá, mekkora kiadást is jelentenek majd az ünnepek, hogy megdrágultak az élelmiszerek év végére, és hogy az ajándékvásárlással is kifutnak az időből. Októberben viszont még könnyebb dolgunk van, érdemes már most bevásárolni. A teljes cikket ide kattintva tudod elolvasni.

Nincs gyerek, nincs fizuemelés: Egyre több a gyermektelen 35-39 éves, emiatt rossz hír sokaknak, hogy egy friss angol kutatás kimutatta, hogy akinek nincs gyereke, az kisebb eséllyel kap fizetésemelést vagy lassabban léptetik elő. Ezt egyébként munkahelyi szinglizmusnak hívják, és azt a jelenséget írja le, hogy a gyermektelen munkavállalókat azon tulajdonságuk miatt éri hátrány a munkelyükön, hogy nincs porontyuk. Friss cikkünket ide kattintva lehet elolvasni, a Pénzcentrum egyébként már két éve is foglalkozott a jelenséggel (hazai fókusszal), az a cikkünk ide kattintva érhető el.

500 forint literje, mi az? Gázolaj. E hét szerdán lélektani határt ütött át az üzemanyag ára a magyar banzinkutatknál. A dieselért ugyanis 505 forintot kérnek a kutakon, a 95-ös benzinért pedig 488-at. Rossz hír, hogy még erre a hétre sincs vége az emelkedésnek, pénteken ugyanis újabb emelés lesz. Megkérdeztük a Pénzcentrum olvasóit, hogy milyen üzemanyagárszintnél tennék le az auót, a 16 ezer válaszadó fele már most is kétszer meggondolja, hogy használja-e a kocsiját, több mint ötödük viszont azt mondta: akármennyibe is kerül, ki fogja fizetni az üzemanyagot. A héten soron következő emelés, valamint kutatásunk eredményei kattintás után érhetők el.

Le kell jönni a rántott zöldségekről: Bár a csapból is az infláció folyik, de még mindig megdöbbentőnek hat, ha egy-egy termék éves áremelkedését vizsgáljuk. Ebben a cikkünkben a 10 legnagyobb mértékben drágult bolti terméket gyűjötöttük össze. Írásunkból kiderül, hogy a legnagyobb mértékben dráguló bolti árucikk a naprafogó-étolaj lett, 35,9 százalékos éves áremelkedéssel. Ez nem jó hír a magyaros konyha kedvelői számára, ugyanakkor itt lehet a remek alkalom arra, hogy elkezdjenek egészségesebben étkezni, kevesebb olajat használva (csak ne a paradicsommal kezdjék, mert sajnos az is 31,5 százalékkal drágult).

Mégis a szingliknek áll a világ? Ebben a Turmixban már foglalkoztunk a munkahelyeken tomboló szinglizmussal, de úgy néz ki, van amiben mégis csak a szingliknek áll a világ: egyre jobban keresnek ugyanis Magyarországon a bébisztitterek. A 2500-3500 forintos órabér sem ritka a felkapottabb országrészekben, az igény pedig egyre nagyobb az ilyen szolgáltatásokra. Fontos ugyanakkor, hogy jól bértárgyaljunk. Cikkünkben megszólaltatunk olyan felvigyázót, aki kifejezetten meg van elégedve a fizetésével, de olyat is, aki nagyon nem, de nincs szíve több pénzt kérni egy egyedülálló anyukától. Katt ide a részletekért.

Itt van az ősz, itt van újra: Megint eljött annak az évi kétszer négyhetes időszaknak a második négy hete, amikor nincs nagyobb király az országban a gumisoknál. Most természetesen a nyári gumik téli gumikra való cseréje hozta el a gumis adventet, a roham pedig már meg is indult. Igaz, most még inkább a céges ügyfelek jelentkeznek cserére, a magánszemélyek, az eddigi tapasztatlatok szerint, majd akkor érkeznek tömegesen, ha már napközben is kicsit hidegebb lesz. Érdemes lehet tehát már most időpontot foglalni, hiszen hamarosan exponenciálisan nőni fog a várakozási idő. Cikkünk a témában ide kattintva érhető el.

Pokoli bírságok egy kis kerti munkáért: Minden ideális az aktuális kerti munkák elvégzéséhez, melyek közül legfontosabb a fák és bokrok visszametszése, valamint a lehullott avar összegyűjtése. Fontos tudni azonban, hogy a "megszokott" égetéses módszerrel vigyázni kell, hiszen a zöldhulladék égetése országosan tilos. És bár a törvény a veszélyhelyzet miatt felfüggesztették, még így is kemény bírságok repkedhetnek, ha meggondolatlanul cselekszünk. Itt megnézheted, mit szabad, és mit nem.

Lakást vagy házat, de miből? Aki ingatlan-vásárláson vagy -építésen töri a fejét, annak három cikkünket is ajánljuk a hétről. Ha épp vacilálsz azon, hogy új házat építs, új ingatlant vegyél vagy a meglévő otthonodat újítsd fel, akkor mindenképpen kattintsd le ezt a cikkünket. Amennyiben pedig hitelből valósítanád meg lakáscélodat – és a jövőben nem szeretnéd, hogy a kamatbomba nálad is felrobbanjon –, akkor ezt a cikkünket ajánljuk. A harmadik, témába vágó cikkünk pedig ide kattintva érhető el, ennek aktualitása, hogy végre elindult egy olcsó, támogatott hitelkonstrukció Magyarországon, amit nem kizárólag családosok (vagy családot tervezők) vehetnek fel.

Szegény embert még az ág is húzza: Már ebben a hírlevélben is volt szó az inflációról, ami viszont megdöbbentő, hogy az alacsony jövedelmű háztartások (értsd: szegények) duplán szenvednek a jelenségtől. Egyfelől nyilván nekik a legmegterhelőbb, hogy nagy ütember emelkednek az árak, másfelől pedig az ő fogyasztói kosaruk még nagyobb mértékben is drágul, mint a társadalmi átlag. Cikkünkből, kattintás után az is kiderül, hogy mi a helyzet a nyugdíjasok által vásárolt termékekkel.

Üdvözlöm

A hírlevél kiküldése előtt nem sokkal jelent meg a Pénzcentrumon egy interjú Tari Annamária pszichoanalitiks, pszichoterapeutával. A szakember az oltásellenességről és arról is beszélt lapunknak, hogy mentálisan hogyan lehet megküzeni a nyakunkon lévő negyedik hullámmal.

Pénzcentrum: Milyen attitűd jellemző az oltásellenesekre?



A tudományos cikkek, valódi szakértőkkel készült interjúk után olvasható kommentek mutatják, hogy az Andrew Keen által leírt „Szent Amatőr kultusza” világjárvány esetén is erőteljes az online térben. Jobb esetben azt gondolhatnánk, a tudomány vagy az ismeretterjesztés most mindennél fontosabb, ám nem ezt látjuk, hanem azt, hogy kommentelők, az oltásellenes csoportok tagjai nárcisztikus érzelmi munkamódja mindenhatóvá válik. A tudomány információinak súlytalanítását az okozza, hogy az átlegemberekben a „megtehetem” élménye kapcsolódik az „én is vagyok olyan ember, mint ő” leértékelő attitűdjével. Tőlük olvashatók azok a levelek, kommentek, posztok, melyekben az „átlagember” – aki nem rendelkezik kimagasló képességekkel – megmondja. Ez eljut a válogatatlan közönséghez, mint a bulvár pletyka.

A járvány kezdetén még nem is sejtettük, hogy ilyen mértékűek lesznek a mérgező indulatok, melyeket a szakmai tudatlanság, a bizalmatlanság és olykor a paranoia színez majd át. Aki szerint ez egy nátha, az fenntart magában egy hamis képet arról, hogy ő kezeli ezt a helyzetet. Néhányan közülük még a lélegeztetőgépen sem változtatják meg a véleményüket, teljesen az irrealistásban léteznek. [...]

Hogy tudunk megküzdeni az – immár - sokadik hullámmal?

[...] Az, hogy mennyi érzelmi terhet veszünk a vállunkra, szabályozza a lelkialkatunk, aktuális pszichés állapotunk. De van mihez visszanyúlnunk, léteznek tapasztalataink és emlékeink. A mostani helyzet olyan, mintha egy akadálypályán ahelyett, hogy a célba értünk volna, megnyílt egy újabb kör, amin végig kell mennünk. Nem nagyon tehetünk mást, mint felkészülünk arra, hogy lesz pillanat, amikor kifáradunk.

A teljes interjú ide kattintva olvasható el.

Még több jó cikk

Furcsa megoldások: A léggitározás és a köszönés furcsa egyvelegét vetette be egy magyar cégvezető a TikTokon, hogy új munkaerőt találjon cégéhez. Az innovatív módszert – a Hard Knock Life dallamaira – Felföldi József, a Felöldi Édessggyártó Kft. névadója mutatta be a minap a közösségi média felületen. Miután hírt adtunk a jelenségről, a cég közleményben reagált ckkünkre, melyben leírják, milyen áttéteken keresztül lehet eljutni az új gondolatoktól oda, hogy új módon gondolkodjunk. Eredeti cikkünk itt, a reakció pedig itt érhető el.

Igyál vagy baj lehet belőle: Köztudott, hogy a dohányzás vagy a passzív életmód növeli a sztrók kockázatát, ám egy 2019-es kutatás szerint a dehidratáltság, a C- és a D-vitamin hiány is hozzájráulhat az agyi érkatasztrófa kialakulásához. Részletek ebben a cikkben.

Felrobbant a nethasználat az EU-ban: 2020-ban 65-ről 80 százalékra nőtt az EU-ban azoknak a felnőtteknek az aránya, akik naponta használják az internetet, Magyarország ráadásul csupán egy százalékponttal van lemaradva az európai átlagtól. Ha kíváncsi vagy, ezzel hol helyezkedünk el a közösségi rangsorban, kattints a cikkünke.

Máshol olvastuk

Ezen a héten két cikkre hívnánk fel a figyelmet, amelyek eredetileg nem nálunk jelentek meg. Egyfelől aggodalomra ad okot, hogy néhány hét alatt egy százalékról kettőre emelkedett azoknak az iskoláknak a részaránya, ahol valamilyen tanügyi intézkedést vezettek be e járvány miatt. Erről a Népszava írt.

Másfelől pedig fontos anyag született a Pecaverzum szakportálon: óriási emelkedés várható ugyanis 2022-ben a horgászjegyek tekintetében. Van olyan megye, ahol már tényként kezelik az emelkedést, melynek mértékéről ebben a cikkben számoltunk be.

Ez volt a 41. héten a Turmix, a Pénzcentrum heti hírlevele. Ha tetszett, nyugodtan küldd tovább másnak, ha pedig nem tőlünk kaptad meg, akkor ezen a linken tudsz feliratkozni rá.

Ha kérdésed, észrevételed vagy javaslatod van a Turmix-szal kapcsolatban, azt a hirlevel@penzcentrum.hu emai-címre tudod elküldeni.

Jó hétvégét, jövő héten találkozunk!