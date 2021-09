Megszólalt a pesti dugódíjról a BKK-vezér: Előbb utóbb tenni kell valamit

Még mindig nem sikerült visszakapaszkodnia a BKK jegybevételeinek. A vezérigazgató szerint "háborús finanszírozási helyzet" van, az önkormányzati cégeket nem időarányosan, hanem likviditási alapon finanszírozza a főváros. A dugódíjról elmondta, nincs meg a törvényi háttere, és csak egy komplex csomag részeként lenne megvalósítható. De valamit tenni kell az ügyben, mert Budapest nem bír el ennyi autót.

A BKK ősszel a 2019-es jegyárbevétel 75 százalékára kapaszkodott vissza, de még így is 24 milliárd forint esik ki a gazdálkodásából - nyilatkozta Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója a Népszavának. Az interjúban Walter többek között arról beszél, hogy folynak kampányok az utasok visszacsábítására, de az iskolakezdésre így is csak a járvány előtti szint háromnegyedére sikerült visszakapaszkodni.

Mint Walter Katalin kifejtette, "háborús finanszírozási helyzet" van, az önkormányzati cégeket nem időarányosan, hanem likviditási alapon finanszírozza a főváros, a BKV várja, hogy a kormány jóváhagyja a 300 busz vásárlására vonatkozó hitelkérelmét.

Arról is beszélt, hogy zajlik a Futár applikáció megújítása, szeptembertől a HÉV-ekről is valós idejű információkat kapnak az utasok, a következő pár hétben pedig az elővárosi vonatok is megjelennek a rendszerben, a programot össze akarják kötni a Bubival és az autómegosztó szolgáltatásokkal.

A budapesti dugódíjról a vezérigazgató elmondta, hogy annak nincs meg a törvényi háttere, és csak egy komplex csomag részeként lenne megvalósítható. Jelenleg nem is dolgoznak a bevezetésén, de előbb utóbb tenni kell valamit, mert Budapest nem bír el ennyi autót.