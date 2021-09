Vulkánkitöréstől paráznak az ide utazó magyarok: a COVID-járványnak viszont már az 5. hulláma van

A La Palma szigetén történt vasárnapi vulkánkitörés híre miatt számos turista bizonytalan a Kanári-szigetekre tervezett utazása kapcsán. A helyi utazási irodák telefonvonalai égnek az érdeklődők kérdései miatt, ám szerencsére Tenerifét nem veszélyezteti közvetlenül a láva. A helyiek is csak a tévéből értesültek a katasztrófáról.

Továbbra is aktív a Kanári-szigetek La Palma szigetén működő Cumbre Vieja vulkán. A forró láva, ami folyamatosan az óceán felé halad, eddig több száz otthont pusztított el, a kár már több mint 30 milliárd forint. A világsajtó hangos a természeti katasztrófától, így nem csoda, hogy aggódnak a Kanári-szigetek népszerű nyaralóhelyére, Tenerifére készülő turisták. Köztük a magyarok is, akik közül nagy számban választják az őszi és téli hónapokban is az örök tavasz szigetét, ahol napfényes időjárás várja a turistákat.

“Ahogy megjelentek az első hírek a sajtóban, úgy indultak meg felénk is a kérdések. A turisták bizonytalanok, hogy Tenerifét mennyire érinti a vulkánkitörés, zavarja-e a légiközlekedést, veszélyben vannak-e nálunk? Tudjuk, hogy ilyenkor az információhiány a legrosszabb” - kezdte Sajtos Gábor, a Holiday in Tenerife.EU tulajdonosa.

Szerencsére mindenkit meg tudunk nyugtatni, Tenerife ugyanis több, mint száz kilométeres távolságban van a vulkánkitörés helyszínétől. Nálunk szinte semmit sem lehet észrevenni az ott zajló folyamatokból, a legtöbb helyi is csak a tévéből értesült a szomszédos katasztrófáról. Együtt érzünk azokkal, akik a láva miatt elveszítik az otthonaikat, azonban szerencsére az emberek biztonságban vannak, napokkal előbb figyelmeztették és időben evakuálták őket

- mondta a tenerifei utazási szakértő, aki megnyugtatta a hozzájuk készülőket: a repülőjáratokat és a hétköznapi életet sem befolyásolja a közeli kitörés. Sajtos Gábor arról is beszélt, hogy Tenerifén jelenleg a koronavírus ötödik hulláma van lecsengőben. A sziget néhány napja sárga jelzést kapott, az esetszámok csökkenése miatt pedig arra számítanak, hogy ez hamarosan zöldre vált.