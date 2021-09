Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. szeptember 22.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2021. szeptember 22., szerda.

Névnap

Móric

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 352.73 Ft

CHF: 325.39 Ft

GBP: 410.9 Ft

USD: 300.84 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 17390 Ft

MOL: 2364 Ft

RICHTER: 8590 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2021.09.23: Gomolyfelhős, napos idő valószínű. A napsütést a délutáni órákban több gomolyfelhő zavarhatja, illetve elkezd megnövekedni, megvastagodni a magasszintű felhőzet is, de csapadék nem valószínű. Hajnalban pára- és ködfoltok előfordulhatnak. A délire, délnyugatira forduló szél a délutáni óráktól egyre többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4, 10 fok között alakul, de a hidegre érzékeny helyeken akár gyenge fagy is előfordulhat! A csúcshőmérséklet 16, 22 fok között várható.

2021.09.24: Eleinte sok magasszintű felhő valószínű, mely a nap folyamán fokozatosan szakadozik, csökken. Ugyanakkor az ország nagy részén erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés. Néhány órás napsütés mindenütt valószínű, azonban a délnyugati tájakon kevesebb lehet a felhő, arrafelé inkább napos idő lesz a jellemző. Estétől mindenütt jelentősen csökken a felhőzet. Záporok elsősorban északkeleten alakulhatnak ki helyenként. A kezdetben déli, délnyugati, majd a nyugatira, északnyugatira forduló szelet nagy területen kísérhetik erős, utóbbit az északi, északkeleti országrészben helyenként viharos lökések is, ugyanakkor a délnyugati határ közelében gyenge vagy mérsékelt maradhat a légmozgás. Estére mindenütt csillapodik a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7, 14 fok között alakul. A maximum-hőmérséklet 17, 24 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2021.09.22. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni, de folytatódik a hidegebb levegő beáramlása, így az átlagosnál hűvösebb időben a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében előfordulhat fejfájás, görcsös panasz, vérnyomás-ingadozás. (2021.09.21)

