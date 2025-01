Őrület, mennyit adnak sokan ezekért a telefonokért: elment az eszük vagy tudhatnak valamit?

Az Egyesült Államokban a TikTok betiltása körüli bizonytalanság új üzleti lehetőséget teremtett: az eBay-en megjelentek olyan okostelefonok, amelyekre előre telepítették a népszerű közösségi médiát alkalmazást - írja a Wire cikke alapján a HVG.

A TikTok sorsa továbbra is bizonytalan az Egyesült Államokban. Bár a legfelsőbb bíróság korábban úgy határozott, hogy a kínai ByteDance-nek vagy el kell adnia az amerikai üzletágat, vagy a szolgáltatás elérhetetlenné válik, a helyzet azóta is változékony. Donald Trump elnök 75 napos haladékot adott az eladásra, amelyben potenciális vevőként Elon Musk és MrBeast neve is felmerült.

Jelenleg a TikTok elérhető az USA-ban, de a hivatalos alkalmazásboltokból már nem lehet letölteni. Erre reagálva az eBay-en megjelentek olyan okostelefonok, amelyekre előre telepítették az alkalmazást.

A beszámoló szerint körülbelül 9000 ilyen készülék keres új gazdát a platformon. Az árak széles skálán mozognak: egy T-Mobile-os iPhone 11 200 dollárért (kb. 78 ezer forint), míg egy Samsung Galaxy A54 5G 250 dollárért (kb. 98 ezer forint) kapható.

Vannak azonban extrém árazású ajánlatok is. Egy iPhone 14-est 7500 dollárért (kb. 2,9 millió forint), míg egy iPhone 15 Pro Max-ot 50 ezer dollárért (19,6 millió forint) kínálnak eladásra - kizárólag azért, mert telepítve van rajtuk a TikTok.

A lap felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatok között lehetnek csalások is. Példaként említenek egy eladót, aki korábban semmit sem árult az eBay-en, most viszont egy iPhone 16 Pro Pro Max-ot kínál eladásra 12 999 dollárért (kb. 5 millió forint).

Eközben a Meta, a Facebook anyavállalata, új stratégiát indított: bónuszprogramot nyitott a felnőtt amerikai felhasználók számára, feltehetően a facebookos tartalomgyártás ösztönzésére.