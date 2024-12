Méghogy elveszi a munkát: olyan munkahelyet teremtett az AI, amiről nem is álmodtál

A mesterséges intelligencia (AI) jólétének kérdése egyre inkább előtérbe kerül a technológiai szektorban. Az Anthropic nevű AI-vállalat nemrég bejelentette, hogy kutatót vett fel kifejezetten azzal a céllal, hogy a mesterséges intelligencia "jólétével" foglalkozzon. Ez a lépés új fejezetet nyithat az AI-etika területén, ugyanakkor számos kérdést és dilemmát vet fel - írja a Business Insider.

Az Anthropic által felvett Kyle Fish feladata lesz, hogy biztosítsa a mesterséges intelligencia megfelelő kezelését annak fejlődése során. A vállalat szerint olyan kérdéseket fog vizsgálni, mint például milyen képességek szükségesek ahhoz, hogy egy AI-rendszer erkölcsi megfontolásra érdemes legyen, illetve milyen gyakorlati lépéseket tehetnek a cégek az AI-rendszerek "érdekeinek" védelmében.

Fish egy online fórumon kifejtette, hogy fontos kedvesen bánni a robotokkal, részben azért is, mert lehetséges, hogy a jövőben ők fogják uralni a világot. "Az a fajta ember akarok lenni, aki - korán és komolyan - törődik azzal a lehetőséggel, hogy egy új fajnak/lényfajnak saját érdekei lehetnek, amelyek erkölcsileg számítanak" - írta.

A "mesterséges intelligencia jóléte" egyre komolyabb kutatási területté válik. Egy nemrég megjelent tanulmányban - amelynek Fish is társszerzője volt - a kutatók amellett érvelnek, hogy a gépi tanuló algoritmusok jó úton haladnak afelé, hogy rendelkezzenek a tudatossághoz és cselekvőképességhez kapcsolódó jellemzőkkel.

Jeff Sebo, a New York-i Egyetem Center for Mind, Ethics, and Policy igazgatója szerint: "Ha 10 vagy 20 évre előre tekintünk, amikor a mesterséges intelligencia rendszerek sokkal több olyan számítási kognitív tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek a tudatossághoz és az érzőképességhez kapcsolódnak, elképzelhető, hogy hasonló vitákra kerül sor."

Ugyanakkor az AI jólétének kérdése paradoxonokat is felvet. Míg egyesek azt hangsúlyozzák, hogy az AI-t az emberek tehermentesítésére kellene használni, mások arra figyelmeztetnek, hogy kedvesnek kell lennünk a mesterséges intelligenciával, mert erkölcstelen - és potenciálisan veszélyes lenne - megsérteni egy robot "érzéseit".

Kritikusok szerint az AI jólétére való összpontosítás elterelheti a figyelmet az emberi jólét és jogok kérdéseiről. Lisa Messeri, a Yale antropológusa szerint: "Ha az Anthropic azt akarja, hogy komolyan vegyük az AI jólétét, mutassa meg, hogy komolyan veszik az emberi jólétet."

Az AI jólétével kapcsolatos további kérdéseket vet fel a mesterséges intelligencia felelősségéről és kötelezettségeiről is. Mildred Cho, a Stanford Center for Biomedical Ethics gyermekorvosa rámutat: "Szerintem azt nem veszik észre, hogy amikor erkölcsi cselekvőképességről beszélünk, akkor a felelősségről is beszélnünk kell."

A téma komplexitása és az érintett etikai kérdések sokasága valószínűsíthető, hogy az AI jólétéről szóló vita még hosszú ideig a technológiai és etikai diskurzus középpontjában marad.