Hatalmas tévhit dőlt meg a magyarok szokásairól: ezt csináljuk a legtöbbet az interneten

A social média mára minden generáció életének nélkülözhetetlen részévé vált, a hírfogyasztástól kezdve a vásárlási döntésekig - erre világít rá egy új kutatás. Ez különösen igaz az Instagram és a TikTok esetében, ahol a felhasználók egyaránt fogyasztanak rövid és hosszabb videókat.

A Publicis Groupe CEE (Közép- és Kelet-Európa) és a GWI közös kutatásából az is kiderül, hogy a magyar internetezők közel 40%-a napi szinten használja a közösségi médiát nemcsak tájékozódásra (52%), hanem termékek felfedezésére is (86%). Érdekes adat, hogy Magyarországon a TikTok átlagos felhasználója 38 éves – ami magasabb a régiós átlagnál. A kutatás rávilágít arra is, hogy bár a rövid videós tartalmak továbbra is népszerűek, a hosszabb formátumok iránti érdeklődés is növekszik. Ez különösen igaz az Instagram és a TikTok esetében, ahol a felhasználók egyaránt fogyasztanak rövid és hosszabb videókat.

A jelentés alapját a GWI átfogó online kutatása adja, amely a 16-64 éves internetezők szokásait vizsgálja. A régió hét kulcsfontosságú piacainak – Bulgária, Horvátország, Csehország, Görögország, Magyarország, Lengyelország és Románia – trendjeit elemzi, az egyes országok internethasználó lakosságára reprezentatív mintáin keresztül. „A közösségi média szerepe az emberek életében világszerte kiemelkedő jelentőségű, és ez a hatás átlépi az országhatárokat, valamint generációkon átívelően megfigyelhető.

A közép-kelet-európai régióban az X generáció a legaktívabb a közösségi médiában, szorosan követve őket a milleniálok, ám hogy ez a két csoport mire használja a platformokat, jelentősen eltér. Annak megértése, hogy mi a legfontosabb a különböző fogyasztói csoportok számára a régióban, a legbiztosabb módja, hogy a márkák hatékonyan találják meg őket olyan üzenetekkel, amelyekre valóban rezonálnak” – mondja Jason Mander, a GWI kutatási igazgatója.

Generációk és platformok: A közösségi média hatása Magyarországon

Magyarországon a közösségi média alapvető szerepet tölt be a digitális térben, és minden korosztály életét aktívan formálja. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a különböző platformok felhasználóinak átlagéletkora rendkívül változatos, jól tükrözve a közösségi média széleskörű társadalmi elérését. A Facebook és a LinkedIn felhasználói átlagosan 40 év körüliek, míg az Instagram (35 év) és a Snapchat (29 év) továbbra is a fiatalabb generációk kedvencei közé tartoznak. Különösen figyelemre méltó, hogy Magyarországon a TikTok átlagos felhasználói életkora 38 év, ami magasabb, mint a régió több országában, például Horvátországban (37 év) vagy Lengyelországban (36 év).

Az adatok azt is mutatják, hogy a magyar internetezők napi átlagosan közel 2 órát töltenek saját bevallásuk szerint a közösségi média platformjain, ami megegyezik a közép- és kelet-európai régió átlagával. Ugyanakkor a kutatás szerint a felhasználók egy jelentős része aggódik amiatt, hogy túl sok időt tölt a közösségi médiában. Azok, akik úgy érzik, hogy túlzottan kötődnek ezekhez a platformokhoz, átlagosan 2 óra 30 percet töltenek naponta a közösségi médiában.

A hírfogyasztás digitális forradalma

A közép- és kelet-európai régióban, így Magyarországon is, a hírfogyasztók egyre inkább elhagyják a nyomtatott sajtót, és digitális forrásokból, különösen közösségi médián keresztül tájékozódnak. Az Instagram esetében a hírfogyasztási célú használat 22%-kal, míg a TikTokon ez az arány 30%-kal nőtt 2023 első negyedéve óta.

Ezek a platformok gyors, vizuális és könnyen elérhető tartalmakat kínálnak, ami egyre vonzóbbá teszi őket a magyar közönség számára hírfogyasztás szempontjából is. Emellett a platformok egyedi algoritmusai lehetővé teszik a személyre szabott hírfolyamokat, ami tovább növeli a felhasználói élményt. Érdekes módon a fiatalabb generációk körében a hírfogyasztás már gyakran kezdődik TikTokon vagy Instagramon, míg az idősebbek inkább a Facebookot részesítik előnyben.

A vásárlási döntések új alapjai

A kutatás rámutat, hogy a magyar fogyasztók közösségi médiahasználata jelentősen befolyásolja vásárlási döntéseiket. A TikTok, az Instagram és a Facebook a legfontosabb platformok a márkák és termékek felfedezésében, amelyeket a magyar internetezők 86%-a információszerzésre és termékértékelések olvasására használ. A Z generáció tagjai számára a közösségi platformokon indított keresések már megelőzték a hagyományos keresőmotorokat, míg a teljes lakosság körében továbbra is a keresőmotorok dominálnak.

A TikTok különösen kiemelkedő az impulzusvásárlások terén, ahol a GWI adatai szerint a platformot felhasználók 58%-a találkozott brandekkel vagy termékekkel már. Az influencerek és szakértők véleménye jelentős bizalomépítő tényező, különösen a fiatalabb generációk körében, a pozitív kommentek, a "like"-ok száma és az exkluzív tartalmak további motivációként szolgálnak, amelyek az impulzusvásárlásokat is ösztönzik.

Videós tartalmak újabb hódításai

A videós tartalmak a közösségi média legnépszerűbb elemei közé tartoznak Magyarországon is, és ez a trend regionális szinten is megfigyelhető. Az Instagram-felhasználók 61%-a, míg a TikTok-felhasználók 48%-a nézett videós tartalmakat az elmúlt hónapban, ami a platformok vizuális fókuszát és a videók növekvő jelentőségét tükrözi. A rövid videós tartalmak, mint a TikTok és az Instagram Reels, továbbra is rendkívül népszerűek a fiatalabb generációk körében, mivel gyorsan fogyaszthatók és könnyen elérhetők. „A rövid és hosszú formátumú videók egyaránt kulcsszerepet játszanak a digitális kommunikációban. Miközben a rövidebb tartalmak dinamikus megjelenítésük miatt különösen népszerűek, a hosszabb videók egyre nagyobb teret hódítanak, különösen olyan platformokon, mint a YouTube

– mondta Horváth Rita, a Publicis Groupe Hungary Chief Media Officere. Hozzátette: már egyáltalán nem elég jelen lenni, egyre jobban meg kell fogni a vásárlóközönség figyelmét a vizualitással.

Ezek a trendek azt mutatják, hogy a márkáknak vizuálisan gazdag, figyelemfelkeltő kampányokat kell létrehozniuk, hogy hatékonyan érjék el a különböző platformokon aktív célközönséget” tette hozzá a szakember. Megfigyelhető, hogy a hosszabb videós formátumok iránti érdeklődés is növekszik, különösen olyan tartalomfogyasztási helyzetekben, amelyek mélyebb bevonódást igényelnek. Az elmúlt hónapban az internetezők jelentős hányada választotta a videókat információszerzés, szórakozás vagy vásárlási döntések támogatása céljából. A GWI kutatásai szerint a közösségi média-felhasználók több mint 30%-a használta a videós tartalmakat márkák felfedezésére, míg az impulzusvásárlásokat gyakran videók által inspirált tartalmak váltották ki

- mondta még erről Horváth Rita.