Vége a jó világnak: újabb streamingszolgáltató tiltja le a jelszómegosztást

A Warner Bros. Discovery (WBD) streaming szolgáltatása, a Max, a jövő héten kezdi meg jelszómegosztás elleni kampányát. A vállalat fokozatosan kívánja bevezetni az új szabályozást, kezdetben enyhe figyelmeztetésekkel, majd 2025-től szigorúbb intézkedésekkel. A cég vezetői szerint ez jelentős növekedési potenciált jelent az előfizetések és bevételek terén.

JB Perrette, a WBD globális streaming vezetője egy keddi technológiai és médiakonferencián részletezte a terveket. "Szó szerint egy hét múlva kezdjük el, néhány nagyon korai, szelíd üzenettel" - mondta Perrette. "Elkezdünk néhány korai üzenetet küldeni azoknak az embereknek, akikről úgy gondoljuk, hogy mindenképpen a magasabb szintű használatban vannak."

A vállalat 2025 első negyedévétől tervezi bevezetni azt a lehetőséget, hogy az előfizetők hivatalosan is hozzáadhassanak további felhasználókat a fiókjukhoz. Perrette elismerte, hogy kihívást jelent pontosan meghatározni, ki osztja meg a jelszavát, és ki használja jogszerűen a fiókját például nyaralás vagy üzleti út során - írja a The Wrap.

A vezető hangsúlyozta, hogy fokozatosan finomítják majd a rendszert az összegyűjtött adatok alapján. "Úgy gondoljuk, hogy ez egy jelentős növekedési hajtóerő, valószínűleg még inkább, ahogy ez elkezd beindulni 2025 hátralévő felében és 2026-ban" - tette hozzá Perrette.

Ugyanakkor a WBD óvatos a várakozásokat illetően. Perrette figyelmeztetett, hogy nem szabad túlértékelni a jelszavas korlátozások hatását, mivel a Max még nem rendelkezik olyan hosszú piaci jelenléttel, mint például a Netflix.

A streaming vezető egyúttal frissítést adott az HBO közelgő műsorairól is. Eszerint "A fehér lótusz" harmadik évada februárban indul, a "The Last of Us" második évadja 2025 tavaszán debütál, míg a "Trónok harca" előzménysorozata, a "Hét királyság lovagja" 2025 végén kerülhet képernyőre. Az "Eufória" harmadik évadának forgatása 2025 januárjában kezdődik, a premier pedig 2026-ra tolódott.