Beszivárgott az MI a magyar munkaerőpiacra: meg vannak számlálva a dolgozók napjai?

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos legújabb fejlesztések és legjobb gyakorlatok is fókuszba kerültek az európai kis- és középvállalkozások (kkv-k) legjelentősebb eseményeként aposztrofált 2024-es SME-közgyűlésen, amire a Pénzcentrum is meghívót kapott. A gyakorlati workshopon az új technológiák alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokat oszthatták meg egymással a résztvevők. Többek között olyan adatokat vizsgáltak, amelyekből kiderül, hogyan lendítette fel a mesterséges intelligencia a kkv-kat, például a termelékenység és a munkaerő-toborzás javítása területén.

Hihetetlenül gyorsan fejlődnek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos eszközök. Nem csoda, hogy a vállalkozások gyakran nehezen tudják értelmezni a különböző technológiákat és azt, hogy azok miként válhatnak a hasznukra.

Az a célunk, hogy valódi problémákat oldjunk meg ügyfeleink számára. Az egyik projektünk során például 40 százalékkal javítottuk az ügyfélszerzést mesterséges intelligencia alapú elemzések segítségével. Hiszünk abban, hogy a technológiát mindenki számára elérhetővé kell tenni, hogy azok a kis- és középvállalkozások is könnyedén integrálhassák őket a folyamataikba, akik nem rendelkeznek dedikált adatelemző csapattal. Mi azon dolgozunk, hogy a mesterséges intelligencia megoldásokat az egyedi igényekhez igazítsuk, de nem könnyű beépíteni azt a mindennapi munkába. Az adatokban hiszünk, nemrég például egy italgyártó cégnek segítettünk az eladási trendek elemzésében: az optimalizált disztribúció révén több millió eurót takarítottak meg évente. Fontos szem előtt tartanunk, hogy a mesterséges intelligencia nem egy statikus technológia, hanem folyamatosan fejlődik. Ezért kell állandóan finomítani a modelleket annak érdekében, hogy valódi, mérhető értéket teremtsünk

– mondta előadásában Dennis Tan, a Dashmote alapítója és vezérigazgatója, aki szerint a mesterséges intelligencia az igazi problémákra fókuszál, hozzáférést biztosít, segíti az együttműködést, adatvezérelt eredményeket ad, miközben segíti a tanulást és releváns visszajelzéseket ad.

Dennis Tan hangsúlyozta: bár a mesterséges intelligencia valódi hozzáadott értéket kínálhat a kis- és középvállalkozások számára, de a sikeres bevezetéshez készségekre, stratégiára és etikus irányításra van szükség. A mesterséges intelligencia ugyanis nem egy önálló megoldás, hanem egy olyan eszköz, amely helyesen használva jelentős eredményeket hozhat. Szerinte azokra a területekre kell koncentrálni, ahol ez a technológia azonnali értéket teremthet. Ehhez azonban szükség van a munkatársak fejlesztésére annak érdekében, hogy megfelelően tudják alkalmazni a mesterséges intelligencia megoldásokat; azt tanácsolja, hogy kezdjünk kicsiben, de skálázható megoldásokkal. Kiemelte: ennek a bevezetése nem egyszeri folyamat, hanem egy olyan út, amely folyamatos tanulást és fejlődést igényel.

A német szakipari munkák 130 különböző szakmát foglalnak magukban, több mint egymillió vállalattal és 5,6 millió szakemberrel. Ez a hatalmas iparág gyakran alulértékelt, pedig óriási lehetőségeket rejt a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiák alkalmazásában. Mindez nemcsak az ipari óriások számára lehet hasznos, hanem a kis- és középvállalkozásoknak is, amelyek jelentős szerepet játszanak a gazdaságban. A mesterséges intelligencia valódi és a hozzá kapcsolódó folyamatok egyre elterjedtebbé válnak, ezért egyre több területen láthatjuk ennek jelentőségét: a szakipari munkák továbbra is megőrzik hagyományos üzleti modelljét, de kiegészíti a mesterséges intelligencia nyújtotta előnyökkel, amelynek az alkalmazása óriási növekedést hozhat. Fontos, hogy az értékteremtő munka továbbra is nagy jelentőséggel bír, de ez még hatékonyabbá válhat. Azt látjuk, hogy egyre több pályamódosító és új belépő csatlakozik ehhez az iparághoz, miközben a startupok újabb és újabb mesterséges intelligenciához kapcsolódó készséget kínálnak. Ez a technológia a jövőben egyre inkább a munkatársunkká válik, ami egyszerűbbé teheti a mindennapi életet és irodai munkát. Az előnyök egyértelműek: időmegtakarítás az automatizált ajánlatkészítéssel, valamint jobb döntéshozatal az adatok alapján

– mutatott rá Anne Moll, egy német mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalkozás koordinátora.

Több konkrét területet is kiemelt előadásában, ahol a mesterséges intelligencia hathatósan alkalmazható lesz a jövőben. Elsőként az anyaggazdálkodást említette, ahol a mesterséges intelligencia különböző előrejelzésekkel segítheti optimalizálni az építőanyag-igényeket és a készletek kezelését. Másodikként az építési gépek menedzsmentjét és optimalizálását emelte ki, ahol a szenzorok és technológia használatával monitorozni tudják a gépek állapotát és előrejelezhetik a karbantartási igényeket. A harmadik kiemelt terület az úgynevezett virtuális asszisztens, ami a szövegalapú mesterséges intelligenciát a marketingtartalmak, e-mailek és kockázati elemzések automatizálására használhatják.

A mesterséges intelligencia sikeres integrációja olyan készségeket igényel, amelyek lehetővé teszik a technológia maximális kihasználását. Elsőként az alkalmazkodóképességet kell említeni, hiszen a folyamatos tanulás és a dinamikus környezethez való gyors alkalmazkodás kulcsfontosságú. Az analitikus gondolkodás is elengedhetetlen, hogy a megfelelő kérdések megfogalmazásával és a komplex helyzetek elemzésével hatékony döntéseket hozhassunk. Fontos továbbá a speciális szakértelem, amelyek kiegészítik a mesterséges intelligencia alapú megoldások használatát. Végül pedig egy strukturált megközelítésre van szükség, amely biztosítja, hogy lépésről lépésre haladjunk a fejlesztések során. A mesterséges intelligencia hathatós alkalmazásához azonban nemcsak a készségek fejlesztése, hanem a megfelelő támogatásokra is szükségesek. Elengedhetetlen a könnyű hozzáférés az információforrásokhoz, a kapcsolódó szoftverek és hardverek kipróbálásának biztosítása, a kísérleti terek létrehozása, könnyen hozzáférhető finanszírozás és képzések. Ezek elősegítik a tapasztalatok megosztását és az innováció ösztönzését

– emelte ki Anne Moll, aki szerint különösen fontos a kis léptékű kezdeményezések és a részleges sikerek megünneplése, hiszen ezek alapozzák meg a hosszú távon fenntartható fejlődést és az iparág modernizációját.

A workshop résztvevői egyetértettek abban, hogy a mesterséges intelligencia a következő átalakító erő, ami a nyomdagéphez vagy az elektromossághoz hasonló. Úgy vélik, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy felelősségteljesen és hatékonyan használjuk ki ezt a lehetőséget, hogy a technológia ne csak versenyelőnyt, hanem valódi társadalmi értéket is teremtsen.

A mesterséges intelligencia által vezérelt technológiák már most forradalmasítják az ipart és a szolgáltatások területét, hiszen hatékonyabbá és biztonságosabbá teszik a működést. Az ilyen rendszerek bevezetésével persze kihívások is járnak, különösen a szabályozás terén. Ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia előnyeit valóban kiaknázhassuk, tiszta és innovatív szabályozásra van szükség; olyan rugalmas és érthető keretrendszerekre, amelyeket egy átlagember ügyvéd nélkül is megérthet. A mesterséges intelligencia elképesztő innovációs lehetőségeket nyit meg. Gondoljunk csak bele: a robotok több tízezer tulajdonságot tudnak egyszerre figyelembe venni, és rendkívül specializált termékeket képesek előállítani. Az adatok automatizációja lehetővé teszi, hogy a vállalatok hatékonyabban dolgozzanak. A mesterséges intelligencia kiváló eszköz lehet veszélyes munkakörnyezetben is, ahol az emberek addig bűzben, hidegben vagy extrém melegben dolgoztak. De nemcsak a fizikai munkavégzésben hoz javulást: a szoftveres automatizáció, például az e-mailek megválaszolása vagy a folyamatirányítás szintén forradalmasítja a mindennapokat. Ez a technológia nem egy opcionális választás: vagy alkalmazzuk vagy egyszerűen lemaradunk. Aki nem halad együtt a mesterséges intelligencia fejlődésével, az elbukik a versenyben. A technológia és a kapcsolódó eszközök teljes bevezetése azonban kulcsfontosságú lesz a versenyképesség fenntartásában. A mesterséges intelligencia nemcsak a vállalkozások jövője, hanem az életünk része lesz

– hangsúlyozta a workshop utáni interjújában Nagy Attila Áron, a Polinvent vezérigazgatója.

Nagy Attila Áron szerint a mesterséges intelligencia legnagyobb ereje abban rejlik, hogy rendkívül flexibilis, hiszen egy jól betanított rendszer képes alkalmazkodni a vállalat sokszínű igényeihez. Úgy gondolja, hogy a változáshoz azonban cselekvésre van szükség. A szabályozásnak támogatnia kell az innovációt, hozzáférhetővé tenni a mesterséges intelligencia megoldásokat, csökkenteni az adminisztratív terheket, és ösztönözni a technológia adaptációját.