Újfajta netes bűnözési hullám indulhat Magyarországon: gusztustalan módon élhetnek vissza adataikkal

A mesterséges intelligencia által generált deepfake pornográfia egyre növekvő problémát jelent a digitális társadalomban. Az áldozatok köre a hírességektől a hétköznapi emberekig terjed, és a jelenség komoly jogi és etikai kérdéseket vet fel. Most azonban egy ügyvéd, aki szexuális bűncselekmények és online zaklatás áldozatait képviseli, tanácsokat ad az érintetteknek és felhívja a figyelmet a probléma súlyosságára - írja a CNN.

A deepfake pornográfia a bosszúpornó egy újabb, technológiailag fejlettebb formája. A mesterséges intelligencia eszközeinek fejlődésével ma már bárki célponttá válhat, függetlenül attól, hogy készített-e valaha meztelen képet magáról. Az elmúlt évben számos ismert személyiség, köztük Taylor Swift és Alexandria Ocasio-Cortez képviselőnő is áldozatul esett, de a probléma középiskolás lányokat is érint.

Carrie Goldberg, a New York-i C.A. Goldberg Law cég vezetője a CNN "Terms of Service" című podcastjában beszélt a problémáról. Az ügyvédnő szerint a deepfake pornó áldozatai gyakran ijesztő és nyomasztó élményt élnek át, különösen a fiatalok, akik nem tudják, hogyan kezeljék a helyzetet.

"Mindössze egy emberi formával kell rendelkeznünk ahhoz, hogy áldozattá váljunk" - fogalmazott Goldberg, rámutatva a probléma univerzális jellegére.

Az áldozatok számára Goldberg első lépésként - bármennyire is ellentmondásosnak tűnhet - a képernyőfotók készítését javasolja. "Ha azt akarjuk, hogy legyen lehetőségünk büntetőjogi feljelentésre, akkor bizonyítékra van szükségünk" - magyarázta.

Ezt követően az érintettek felvehetik a kapcsolatot olyan platformokkal, mint a Google, a Meta vagy a Snapchat, amelyek űrlapokat biztosítanak az explicit képek eltávolításának kérelmezésére. Nonprofit szervezetek, mint a StopNCII.org és a Take It Down, szintén segíthetnek az ilyen tartalmak több platformról történő egyidejű eltávolításában.

A probléma kezelése érdekében augusztusban szenátorok kétpárti csoportja nyílt levélben szólította fel a technológiai cégeket, hogy csatlakozzanak az eltávolítási programokhoz. Ted Cruz republikánus szenátor Amy Klobuchar demokrata szenátor támogatásával olyan törvényjavaslatot terjesztett elő, amely bűncselekménynek minősítené az ilyen képek közzétételét.

Jelenleg azonban az áldozatoknak az állami törvények változatos rendszerében kell eligazodniuk. Egyes helyeken nincsenek olyan büntetőjogi szabályok, amelyek megakadályoznák a felnőttekről készült explicit deepfake-ek létrehozását vagy megosztását.

Goldberg végül hangsúlyozta: "Az áldozatok nem sokat tehetnek azért, hogy ezt megakadályozzák... A digitális társadalomban sosem lehetünk teljesen biztonságban, de egymáson múlik, hogy ne legyünk totális seggfejek."