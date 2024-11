Cassini Ötletverseny: egyedülálló lehetőség az innovátorok számára (x)

A 8. Cassini Hackathon témája Európa védelmi és biztonsági képessége. A jelentkezés november 15-én zárul.

A Design Terminal már harmadszor kapott felkérést a CASSINI Ötletverseny megszervezésére: ez önmagában is jelentős eredmény, mert az évente kétszer megrendezésre kerülő verseny előírása szerint ugyanaz a helyi szervező nem szervezhet versenyt kétszer egymás után, így nagyon ritka, hogy egy szervezet egynél többször lehetőséget kap – tudatta az ügynökség a Pénzcentrummal.

A hackaton november 22 és 24. között, Budapesten kerül megrendezésre, jelentkezni pedig november 15-ig lehet az alábbi linken: https://taikai.network/cassinihackathons/hackathons/euspace-defence-security

A program során a résztvevők olyan európai védelmi és biztonsági kihívásokra kereshetik a választ az űrtechnológia segítségével, mint a térinformatikai hírszerzés, pilóta nélküli drónok, kibefenyegetések, katasztrófaelhárítás, humanitárius segítségnyújtás, határellenőrzés és a terrorizmus elleni küzdelem.

A Design Terminal olyan versenyzők jelentkezését várja, akik elkötelezett innovátorok és szenvedélyesen fejlesztenek a legújabb technológiákat integráló megoldásokat. Előzetes űrkutatási tapasztalat nem szükséges; elég, ha kiválasztanak egy számukra érdekes kihívást, és kihasználják az EU űrtechnológiáinak lehetőségeit egy fenntartható gazdasági rendszer kialakításához és a környezetvédelem támogatásához.

A versenyben résztvevő csapatok létszámára és összetételére vonatkozóan nincsen kitétel, csupán annyi, hogy minden tagnak 18 év felettinek kell lennie.

A resztvevők a program során szakmai mentorálásban is részesülnek: az ötleteik kidolgozásában olyan szakemberek segítenek majd, mint Sipos Attila, 4iG Space and Defence Technologies repülési és űrkutatási szakértője; Edl András, az NKE kutató, űrvédelmi és űrbiztonsági tanácsadó; Hoffer Beáta, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat működtetési vezérigazgató-helyettese; Horváth Attila alezredes, a Magyar Honvédség Modernizációs Intézetének osztályvezetője; Don Koulaouzos, a Skytrek Limited ügyvezetője; Szilágyi Gergely, a SolvencyAnalytics termékmenedzsere; Milankovich Dorottya, a HPS High Performance Space Structure Systems GmbH üzletfejlesztési menedzsere valamint Kerepesi Zsófia, a Nemzetgazdasági Minisztérium technológia-transzfer szakértője.

Mentorálás és 5000 eurós támogatás a fődíj

A novemberi budapesti versenyt megnyerő csapat továbbjut a nemzetközi döntőbe, ahol versenybe szállhat a többi európai ország győztesével az 5000 eurós fődíjért és féléves mentorálásért.

Emellett az első helyezett 120 ezer forintos repülőjegy utalványt és 300 ezer forint értékű nyereménykupon is nyerhet a Laba-Csoport jóvoltából. A második helyezettnek 90 ezer forint értékű, a harmadik helyezettnek pedig 60 ezer forint értékű repülőjegy utalvány jár.

A résztvevők egy különdíjért is versenyezhetnek: a 4iG Space & Defence felajánlásával 2x2 business mentor órán vehetnek részt a 4iG Space and Defence vezető szakembereivel, valamint meglátogathatják a Remred labort vagy a Rotors & Cams-t is.

Networking lehetőséget azonban minden résztvevőnek kap: a verseny egyszerre 10 országban zajlik, számos olyan jelentkező van Magyarországon is, aki külföldről érkezett, mivel náluk épp nincs helyi forduló. A felkészülés során és a verseny alatt a résztvevők közös online felületeket használnak, ahol más országok képviselőivel is tudnak egyeztetni, így igen széles lehetőség nyílik a nemzetközi kapcsolatok építésére is.

A Design Terminal kiemelte: több hazai csapat ért el szép sikereket a múltban.

Tavaly például az ötödik alkalommal meghirdetett ötletversenyen az aranyérmet az UIS magyar csapata szerezte meg, ezzel bekerültek a CASSINI féléves mentorprogramjába, ahol 100 órányi támogatással fejleszthetik tovább az ötletet.

A 8. CASSINI Ötletversenyre jelentkezni online a következő linken regisztrálva lehet: https://taikai.network/cassinihackathons/hackathons/euspace-defence-security

(x)