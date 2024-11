Amerikaiak tömegei vándoroltak el innen Trump győzelme után: fájhat a feje Elon Musknak is

Az elmúlt egy hétben jelentősen megnőtt a Bluesky közösségi médiaplatform felhasználóinak száma. A növekedés hátterében az amerikai választások állnak, valamint az, hogy a felhasználók igyekeznek elkerülni az X-en (korábban Twitter) tapasztalható félretájékoztatást és sértő tartalmakat. A platform most új funkciókkal bővül, hogy versenyképesebb legyen a piacon - írta a The Guardian.

A Bluesky az elmúlt héten több mint 700 000 új felhasználót szerzett, így a platform globális felhasználóbázisa elérte a 14,5 milliót. Ez jelentős növekedés a szeptemberi 9 millióhoz képest. Az új felhasználók többsége Észak-Amerikából és az Egyesült Királyságból érkezett.

Axel Bruns, a Queenslandi Műszaki Egyetem Digitális Média Kutatóközpontjának professzora szerint a Bluesky vonzó alternatívát kínál az X-hez képest. A platform hatékonyabb rendszerrel rendelkezik a problémás fiókok kezelésére és a káros viselkedés ellenőrzésére.

Menedékké vált azok számára, akik olyan közösségi médiaélményre vágynak, mint amilyet a Twitter korábban nyújtott, de a szélsőjobboldali aktivizmus, a félretájékoztatás, a gyűlöletbeszéd, a botok és minden más nélkül

- nyilatkozta Bruns.

A Bluesky eredetileg a Twitter belső projektjeként indult, de 2022-ben önálló céggé vált. Jelenleg Jay Graber vezérigazgató irányítása alatt áll. A platform korábban is profitált az X-szel és annak tulajdonosával, Elon Muskkal szembeni elégedetlenségből.

Emily Liu, a Bluesky szóvivője elmondta: "Izgatottan üdvözöljük ezeket az új embereket, a Swifties-től kezdve a pankrátorokon át a várostervezőkig."

Ruth Ben-Ghiat, a New York-i Egyetem történészprofesszora, aki nemrég csatlakozott a Blueskyhoz, így nyilatkozott:

Még mindig az X-en vagyok, de január után, amikor az X tulajdonosa a Trump-kormányzat egy tényleges tagja lehet, felgyorsulhatnak a Trump-propaganda-felületként és szélsőjobboldali radikalizációs gépezetként betöltött funkciói

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Bluesky jelenleg a második helyen áll a közösségi hálózatok kategóriájában az Apple amerikai App Store-jában, a Threads mögött. A platform nemrég olyan új funkciókkal bővült, mint a közvetlen üzenetküldés és a videókompatibilitás, hogy jobban hasonlítson az X-re és megkülönböztesse magát a Meta tulajdonában lévő versenytársától.

Bruns professzor szerint a felhasználók számának gyors növekedése okozott némi "növekedési fájdalmat", de összességében pozitívan hatott a platform lendületére.

Sok szempontból tényleg úgy érzem, mintha visszanyúlnánk a közösségi média kezdeti izgalmához, és ez az, ami jelenleg elég sok embert vonz

- tette hozzá.

A platform népszerűségét jelzi, hogy Alexandria Ocasio-Cortez New York-i kongresszusi képviselőnő is visszatért a Blueskyre, és pozitív élményeiről számolt be a platformon.