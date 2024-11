Újabb aljas trükkel támadnak a banki csalók: idős embereket vesznek célba,be ne dőlj!

Egy 64 éves ajkai férfi több mint 4 millió forintot vesztett, miután telefonos csalás áldozata lett. A rendőrség figyelmeztet, hogy senkinek ne adjon ki személyes adatokat telefonon, és minden gyanús hívást követően a bank hivatalos telefonszámán ellenőrizze a hívás valódiságát!

Egy 64 éves ajkai lakost hívott fel egy magát banki szakembernek kiadó nő, és arról tájékoztatta, hogy a számláján nagy értékű gyanús tranzakciót észleltek. Miután a sértett közölte, hogy ezt nem ő kezdeményezte, a „segítőkész” ügyintéző kérte, kövesse az utasításait, hogy elkerüljék a további károkat. Ezután megkérte, menjen be egy közeli bankfiókba, és ott adjon le egy átutalási megbízást a telefonon bediktált számlára. A telefonáló arra is kitért, hogy a sértett ne mondjon semmit a banki ügyintézőnek, mivel előfordulhat, hogy ő is benne van a számla elleni támadásban. Az ajkai férfi végre is hajtotta ezt, leadta a kért átutalási megbízást. Így végül több mint 4 millió forintja csalók számlájára került - számol be a Police.hu.

Ha bankszámláját ért támadásra hivatkozva keresik telefonon, soha ne adjon ki semmilyen információt a hívónak, és ne is hajtson végre kérésére semmilyen műveletet sem okoseszközén, sem személyesen!

Mindig szakítsa meg a vonalat, majd a számlavezető bankja hivatalosan közzétett telefonszámán visszahívással győződjön meg annak valóságtartalmáról!