Erről a veszélyről eddig senki sem tudott az AI kapcsán: milliókat fenyegethet, mi a megoldás?

A mesterséges intelligencia (AI) alapú eszközök bevezetése a munkahelyeken nem mindig hozza meg a várt eredményeket. Bár a vezetők általában a termelékenység növekedését remélik, a munkavállalók gyakran stresszt és túlterheltséget tapasztalnak. Egy PR-ügynökség esete és több nemzetközi felmérés eredményei rávilágítanak erre a problémára - írta meg a BBC.

Anurag Garg, egy PR-ügynökség alapítója lelkesen vezette be a ChatGPT használatát 11 fős csapatánál, hogy lépést tartsanak a versenytársakkal. Az alkalmazottakat arra ösztönözte, hogy használják az AI nyelvi eszközt különböző feladatokhoz, az ügyfélpitchektől kezdve a jegyzetelésig. Az eredmény azonban nem a várt hatékonyságnövekedés lett.

"Túl sok volt a zavaró tényező. A csapat panaszkodott, hogy a feladataik kétszer annyi időt vesznek igénybe, mert most már elvártuk tőlük az AI-eszközök használatát" - mondta Garg.

A munkatársak arról számoltak be, hogy a feladatok valójában tovább tartottak, mivel időt kellett szánniuk a ChatGPT használatára, miközben az eredményeket is ellenőrizniük kellett a gyakori pontatlanságok miatt. Emellett az új funkciók megtanulása is plusz időt igényelt. Garg maga is túlterheltnek érezte magát a bevezetésre kerülő AI-eszközök növekvő száma miatt. Nemcsak a ChatGPT-t használta, hanem más eszközöket is, mint a Zapier és a Perplexity.

A piacot elárasztották az AI-eszközök, így ha ma egy adott alkalmazásba fektetek be, a jövő héten már egy jobb is elérhető. Folyamatos tanulási görbe van ahhoz, hogy releváns maradjak, amit nehezen tudtam kezelni, ez pedig kiégéshez vezetett

- vallotta be Garg.

A tapasztalatok alapján Garg visszavonta azt a megbízást, hogy a csapatnak minden munkájában használnia kell a mesterséges intelligenciát. Most már elsősorban kutatási célokra használják, és mindenki elégedettebb.

Az Upwork nevű, szabadúszókat tömörítő platform felmérése szerint, bár a felsővezetők 96%-a várja a termelékenység növekedését az AI-eszközöktől, a munkavállalók 77%-a szerint ezek valójában csökkentették a termelékenységüket és növelték a munkaterhelésüket.

Az Asana munkakezelő platform tanulmánya rávilágított a több munkaalapú alkalmazás bevezetésének negatív hatásaira is. Azok közül, akik 16 vagy annál több alkalmazást használnak, 23% állítja, hogy kevésbé hatékonyak, és csökken a figyelmük az állandó váltogatás miatt.

Leah Steele coach, aki a jogi szakemberek kiégésének leküzdésében segít, hangsúlyozza, hogy a probléma nem csak a megnövekedett munkamennyiségben rejlik.

Amikor a kiégést vizsgáljuk, nem csak a munka mennyiségéről van szó, hanem arról is, hogyan érezzük magunkat a munkával kapcsolatban, és mit kapunk tőle

- magyarázta Steele.

Az Angol és Walesi Ügyvédi Kamara elismeri, hogy az ügyvédeknek nagyobb támogatásra van szükségük az új technológiákhoz, köztük az AI hatékony használatához. Richard Atkinson elnök szerint az AI-eszközök megtanulása időbe telik, és gyakran képzésre, valamint a munkafolyamatok átalakítására van szükség.

Alicia Navarro, a Flown alapítója és vezérigazgatója szerint az AI-eszközök helyes használata kulcsfontosságú. Bár jelenleg "lavina" zajlik ezen a területen, szerinte még sok szűrésre és tanulásra van szükség, mielőtt ezek az eszközök valóban produktívvá válnának. Ugyanakkor kiemeli, hogy a korlátozott erőforrásokkal rendelkező kis cégek számára a mesterséges intelligencia nagy segítséget jelenthet.