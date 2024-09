Félnapos leállás jön a Telekomnál: ezeket a szolgáltatásokat nem tudják majd használni az ügyfelek

A Magyar Telekom informatikai rendszereinek ütemezett karbantartása miatt 2024. szeptember 24-én kedden 20 órától várhatóan 2024. szeptember 25-én szerdán 12 óráig a Telekom alkalmazás, a Telekom fiók, a telekom.hu és az Üzleti önkiszolgáló portál nem lesz elérhető - közölte a vállalat pénteken.

A 21 óráig nyitva tartó üzletek is a nyitvatartási időnél egy órával hamarabb, 20 órakor bezárnak. A 1414-es lakossági és a 1400-ás üzleti telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkciókkal áll rendelkezésre és a várakozási idő is az átlagosnál hosszabb lehet. Az informatikai rendszerek ütemezett karbantartása mobil- és otthoni szolgáltatások működését nem érinti, a Telekom ügyfelei a mobil díjcsomagjukba foglaltak szerint tudnak majd telefonálni és mobilnetezni, valamint az otthoni szolgáltatások: az otthoni (vezetékes) telefon, internet és a TV szolgáltatás is működni fog - közölték.

A Telekom a karbantartás időtartamára automatikusan korlátlan belföldi netet biztosít minden lakossági és üzleti mobil ügyfele számára. A karbantartás ideje alatt roaming helyzetben nem lesz lehetőség netbővítő aktiválásra, ezért aki külföldi utazást tervez, még a leállás előtt gondoskodjon annak bekapcsolásáról. Domino ügyfelek még a leállás előtt tegyék meg egyenlegük online feltöltését, valamint, ha az éves adategyeztetésük határideje ekkor járna le, azt végezzék el időben - figyelmeztetett a Telekom.