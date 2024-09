Újabb korlátozás lép érvénybe az Instagramon: erről jobb, ha tudsz

A Meta csoport fokozott adatvédelmi és szülői felügyeletet vezet be a 18 év alatti felhasználók Instagram-fiókjaiban a közösségi média e korosztályra gyakorolt negatív hatásainak visszaszorítása érdekében - tudatta kedden az amerikai vállalat. A bejelentés szerint a Meta az összes ilyen Instagram-profilt automatikusan priváttá teszi és úgynevezett "Tini-fiókká" minősíti, valamint az érzékeny tartalmak leszigorúbb szűrési fokozatával látja el.

Az új profillal rendelkező fiatalokkal csak azok a felhasználói fiókok kerülhetnek online kapcsolatba - azaz jelölhetik és követhetik be, illetve üzenhetnek nekik - amelyekkel már korábban is online kapcsolatban álltak a platformon. A 16 év alatti felhasználók csak szülői engedéllyel módosíthatják az alapbeállításokat, a szülők pedig korlátozhatják a fiók használatát a kizárólag számukra elérhető beállításokban, valamint nyomon is követhetik, hogy gyermekeik kivel lépnek kapcsolatba a felületen. A frissítést követően a 18 év alatti Instagram-felhasználók felszólítást kapnak arról, hogy napi egy óra használat után zárják be az alkalmazást. A fiókok alapértelmezett alvó üzemmóddal is rendelkeznek majd, amely éjszakára elnémítja az értesítéseket - álla cég közleményében.

A Meta közölte továbbá, hogy az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Kanadában és Ausztráliában 60 napon belül, míg az Európai Unióban az év végéig, a világ többi részén pedig januárban állítja át az érintett felhasználók fiókjainak beállításait.

A mostani változtatás mintegy három évvel azután kerül sor, hogy a törvényhozók és érdekvédelmi csoportok felszólítására a Meta végül felhagyott az Instagram kifejezetten tinédzsereknek szánt verziójának fejlesztésével.

A közelmúltban több tanulmány is rámutatott, hogy a közösségi média fokozott használata, kifejezetten a fiatalok körében, hozzájárul a különféle mentális és pszichés tünetek, például a depresszió, a szorongás és a tanulási zavarok kialakulásához, illetve súlyosbodásához.

Tavaly 33 amerikai állam, köztük Kalifornia és New York nyújtott be keresetet a Facebookot is működtető techcég ellen a nyilvánosság félrevezetése miatt platformjainak veszélyeiről, míg a Meta mellett a Google és a kínai fejlesztésű TikTok ellen az elmúlt néhány évben már több száz pert indítottak azzal, hogy médiaplatformjaik használata hozzájárul a fiatalok mentális egészségének válságához.