Új telefont kapsz karácsonyra? Ezt azonnal csináld meg rajta vagy súlyos következmények elé nézel

Az elmúlt években a digitális eszközök az ünnepi szezon legnagyobb slágertermékének bizonyultak. Szinte nincs olyan háztartás, ahol évről-évre ne kerülne a fa alá legalább egy új okostelefon vagy tablet, de az okosórák és smart TV-k is egyre népszerűbb ajándéknak számítanak a magyar családok körében. Nem meglepő, hogy az ajándékozás után a legtöbben már azonnal használatba vennék a csúcskategóriás okoskészüléküket. Ennek ellenére az üzembe helyezéssel érdemes kivárni inkább egy nyugodtabb időpontot, amikor kellő figyelmet és időt tud szánni a felhasználó arra, hogy alaposan és átgondoltan végezzen el minden szükséges készülékbeállítást. Ellenkező esetben ugyanis súlyos kibervédelmi kockázatokkal és végzetes adatvesztéssel is számolhatnak a készüléktulajdonosok.

Bizonyára sokak emlékezetében élnek még azok az idők, amikor egy új mobiltelefon beüzemelése annyiból állt, hogy áthelyeztük bele a SIM kártyát, a legnagyobb bosszúságot pedig maximum az okozta, hogy a nem SIM-re mentett névjegyek a régi készüléken maradtak. Azonban a digitális technológia jelenlegi állásánál az eszközök cseréje már jóval bonyolultabb, ezzel együtt pedig az adatvesztési kockázatok is jelentős mértékben nőttek.

A hanyagul elvégzett eszközbeállítás azért veszélyes, mert sokszor csak a készülék elvesztésénél, meghibásodásánál, vagy egy újabb készülékcsere során buknak ki a végzetes problémák. Például, hogy nem készült biztonsági mentés az adatokról, vagy készült, de nem tudjuk hol érjük el őket. Az sem egyedi eset, hogy a felhasználók olyan fiókokat használnak, amikhez már nem él a regisztrált email cím, így az új készüléken már nem tudnak belépni ezekre a profilokra. Ezek banálisnak tűnhetnek, de mind olyan dolgok, amikre már a legelső beállítások elvégzése során oda kell figyelni.

- árulta el Juhász Viktor a felhőmegoldásokkal foglalkozó iSolutions ügyvezetője.

Legyen automatikus mentés a felhőbe

Az okostelefonok ma már rengeteg fontos és szenzitív adatot tárolnak a felhasználókról, amik nagy eséllyel elveszhetnek egy elkapkodott készülékcsere során. Ilyenkor pedig nemcsak a névjegyzék, de a feljegyzések, fényképek, belépési adatok, fizetős applikációk, sőt, banki adatok is elveszhetnek, amiknek a helyreállítása időigényes, bonyolult, nem ritkán pedig egyenesen lehetetlen. Ennek elkerülésére az egyik legfontosabb lépés, hogy az új készüléket már a legelső használat alkalmával úgy állítsuk be, hogy a rá kerülő adatokat automatikusan valamilyen felhőtárhelyre szinkronizálja.

Fizetős tárhely helyett Google Drive

A felhőbe való adatmentésre ugyan a nagy gyártóknak már vannak saját fejlesztésű alapértelmezett megoldásaik, ám ezek sok esetben korlátozottak, bizonyos méret felett pedig fizetősek. Azonban kevesen tudják, hogy az Androidra és iOS-re is ingyenesen telepíthető Google Drive alkalmazáson keresztül könnyen le lehet menteni a telefonon lévő képeket és más dokumentumokat a saját Google tárhelyre. Ezzel rengeteg memória szabadítható fel az okoskészülékeken, ráadásul a költséges tárhely előfizetést is megspórolhatjuk.

A belépési adatokat vezessük védett dokumentumokban

A legtöbb felhasználónak ma már követhetetlen, hogy hány felületre és alkalmazásba van regisztrálva az okos készülékeken keresztül. Ez általában egészen addig nem okoz problémát, amíg az eszköz megjegyzi helyettünk a jelszavakat, ám egy készülékcsere esetén nagy bajban lehetünk, ha nem vezettük valahol a belépési adatainkat. Erre a Google Keep egy praktikus és biztonságos megoldást kínál, de az Apple készülékeken lévő jegyzetekben is védve és átlátható módon vezethetjük ezeket az információkat. Mivel ezek az alkalmazások csak hitelesített fiókokkal használhatóak, így tökéletes biztonságot nyújtanak a felhasználók szenzitív adatainak.

Én mindenkinek azt javaslom, hogy azonnal jegyezze fel valahova a belépési adatokat, ha új helyre regisztrál, mert később rengeteg bosszúságot spórolhat meg ezzel. Ha a jelszavak mellé feljegyezzük a dátumot, az még jobb, ugyanis évente egyszer nem árt cserélni a különböző jelszavakat. Egy digitális jegyzetben listaszerűen vezetve átláthatóvá válnak ezek az adatok, és ha szükség van valamire, rá is lehet keresni.

- érvelt Juhász Viktor.

Emellett a gyenge jelszavak használata is súlyos adatbiztonsági kockázatot jelent, ami a szakértő szerint azért olyan gyakori a felhasználók körében, mert fejben akarják megjegyezni azokat. Az is kockázatos lehet, ha több belépéshez is ugyanazt a kódot adjuk meg hiszen, így egy jelszó feltörésével több fiókunk is veszélybe kerül. A smart TV-ken létrehozott fiókok ilyen szempontból még kitettebbek a rosszindulatú támadásoknak, mert a legtöbb felhasználó a nehézkes gépelés miatt nagyon rövid és egyszerű jelszavakat ad meg rajtuk.

A gyerekek biztonsága érdekében hozzunk létre családi fiókot

A szakértő azt is hangsúlyozza, hogy abban az esetben, amikor a gyerekek kapnak okoskészüléket, aranyszabály, hogy ők is saját profilt kapjanak. Sajnos sűrűn látni azt a hibás gyakorlatot, hogy a gyerekek a tabletet vagy okostelefont a szülők felhasználói profiljával használják. Ilyenkor nemcsak az jelent veszélyt, hogy a gyerekek hozzáférnek minden olyan képhez és tartalomhoz, ami a szülők eszközein van, de ilyenkor az alkalmazásokra, webáruházakra beállított bankkártya adatok is védtelenek. Az internetes csalók kedvelt célpontjai gyerekek, akiktől a játék és videó platformokon való böngészés során csalják ki a bankkártya adatokat. Ennek elkerülésére a megoldás egy családi fiók létrehozása, ahol részletesen beállítható, hogy a gyerekek profiljai milyen jogosultságokkal rendelkezzenek, mihez férjenek hozzá és az is megszabható, hogy mennyi ideig használhatják az alkalmazásokat.

A régi készülékek tovább ajándékozása is veszélyes lehet a saját adatokra nézve

Az ünnepek alatt gyakran a régi eszközök is gazdát cserélnek. Vannak, akik családon belül, vagy ismerősöknek ajándékozzák tovább, de sokan eladásra kínálják megunt készülékeiket. A továbbadás előtt azonban mindenképpen meg kell bizonyosodni arról, hogy véletlenül sem maradt a készüléken saját adat és minden felületről és alkalmazásból kijelentkeztünk. A legmegbízhatóbb eljárás ilyenkor a gyári reset, amikor a telefont visszaállítjuk a gyári állapotba. Azonban a szakértő azt tanácsolja, hogy ezzel a lépéssel mindenképpen várjunk 2-3 hetet, ami alatt megbizonyosodunk arról, hogy valóban minden adat átkerült az új eszközünkre.

Mielőtt teljesen letöröljük a régi telefonunk memóriáját, fontos, hogy használjuk az új eszközt legalább két hétig. Ha ez idő alatt minden működik rajta, a bankkártya, a címek, a naptár, alkalmazások, fotók, tehát megvannak az adatok, akkor törölhetjük a régi telefont. Az eddigi tapasztalataim szerint azonban ez az egy-két hét biztosan kell ahhoz, hogy észre vegye az ember, ha valami hiányzik.

- tanácsolta a szakember.