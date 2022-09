Rengeteg magyar vállalkozás nyitott erre: így csökkentik költségeiket az éles eszű vezetők

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Magyarország a felhőszolgáltatások terén több szempontból is piacvezető a régióban, hazánkban elsősorban a költségcsökkentési vágy fűti a felhősítést. Ezt állapította meg az SAP és a Kantar legújabb közös kutatása, melyről az SAP NOW konferencián számoltak be. Az idén 50 éves SAP Magyarországon 25 éve van jelen önálló leányvállalattal, melynek alkalmazotti létszáma a napokban átlépte az 1500 főt.

Bár a régió vállalatai rendszerint alacsonyabb szintekről indulnak, mint a leginkább felhőalapú szoftverkörnyezetre támaszkodó országokban, a fejlődésük sokkal gyorsabb, mint az érettebb piacoké. Az SAP megbízásából a Kantar által készített "Utazás a felhőbe – Közép- és Kelet-Európa a digitális átalakulás útján" című kutatás keretében a régióban megkérdezett több mint 1200 cégvezető 76 százaléka nyilatkozta, hogy vállalata legalább egy felhőszolgáltatást használ, átlagosan pedig hat különböző üzleti terület is alkalmaz ilyen megoldásokat. Az eredmények arra utalnak, hogy a felhőalapú technológiák erősen befolyásolják a régiós üzleti környezetet, ugyanakkor a vállalatok előtt még hosszú út áll a teljes hasznosításig. Az elérhető megoldások ismertsége változatos képet mutat a régióban, és a felhőalapú vállalatirányítási rendszerek elterjedése is meglehetősen egyenetlen. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az elmúlt évek bizonyították, hogy a digitálisan érett vállalatok ellenállóbbak a válsághelyzetekkel és piaci változásokkal szemben, ezért is tervezi Közép- és Kelet-Európa vállalatainak 61 százaléka, hogy a következő évben további üzleti területeken vezet be felhőalapú szolgáltatásokat. Emellett közel 70 százalékuk kétéves távlatban a technológiával kapcsolatos beruházások további növekedésére is számít. Pro és kontra A megkérdezett menedzserek csaknem 70 százaléka tartotta fő kockázatnak az érzékeny adatok esetleges szivárgását, és a vállalat adataihoz való jogosulatlan hozzáférést. A kutatásban résztvevő vállalatok több mint fele egyelőre kénytelen a felhőalapú megoldások bevezetése helyett más kihívásokra összpontosítani. Eközben az elmúlt néhány év megmutatta azt is, hogy a felhőbe mentés jelentheti a megoldást a kemény piaci verseny, az új munkavégzési formák és az új típusú gazdasági kihívások terén is. 2021-ben a magas digitalizációs szinten álló vállalatoknak „csak" 45 százaléka tapasztalt visszaesést az értékesítésében, míg a digitalizációnak még csak a korai szakaszában járó vállalatoknak 73 százaléka élte át ugyanezt. EZ IS ÉRDEKELHET Óriási veszélyt jelenthetnek ezek a sütik: még az emléküket is jobb lenne kitörölni Cookie-k, webelőzmények, bővítmények a kiberbűnözők kedvelt célpontjai a böngészőkben. Hungarikumok a felhőszolgáltatások fogadtatásában Magyarország a felhőszolgáltatások terén több szempontból is piacvezető a Közép- és Kelet-Európai régióban. Itt a legmagasabb például az ilyen megoldásokat alkalmazó vállalatok aránya, és a teljes IT-költségvetéshez képest nálunk fordítják a legtöbb pénzt felhőszolgáltatásokra. A felhőalapú megoldások elsősorban a számlázás és a tranzakciók (55 százalék), a biztonsági megoldások (54 százalék) és a projektmenedzsment (53 százalék) területén találhatók meg. A régió többi országához képest kifejezetten magyar jellegzetesség, hogy a vállalatokat a költségek csökkentése tereli a felhőalapú megoldások felé - ezt a megkérdezett vállalatok 30 százaléka tartotta komoly hajtóerőnek. Eközben az aggályok terén is tapasztalhatunk helyi sajátosságokat. A rendszerek rendelkezésre állásával kapcsolatos fenntartások a régióban egyedül Magyarországon kerültek a három legfőbb ellenérv közé. Hasonló arányban aggasztja a szakembereket, hogy esetleg jelszavak és érzékeny adatok kerülhetnek illetéktelen kezekbe. A megkérdezett magyar vállalatok IT költségvetésük 35 százalékát tervezik felhőalapú megoldásokra fordítani a következő pénzügyi évben, ez a régió legmagasabb értéke. Romániával együtt Magyarországon a legmagasabb, 28 százalék azoknak a menedzsereknek az aránya, akik jelentős növekedésre számítanak a felhőalapú beruházások terén. A növekedési kilátásainkat igazoló kutatás mellett az is magabiztossá tesz minket a következő 25 év tekintetében, hogy a globális SAP akvizícióinak köszönhetően a hagyományos robusztus vállalatirányítási szoftverek mellett egyre több specializált megoldást tudunk kínálni a jelenkor legfrissebb kihívásaira, amilyen például a marketingautomatizáció, a fenntarthatóság, a pénzügyi flexibilitás, vagy a kódolásmentes kezelhetőség – mondta el az évforduló kapcsán Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója.

