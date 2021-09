Telekódot kérnek online fizetésnél? Így működik az OTP telekód és így lehet megváltoztatni!

Az OTP Bank felhasználói között azok számára, akik korábban nem értesültek az internetes vásárlás szabályainak szigorításáról, minden bizonnyal meglepő lehetett, amikor az online vásárlási felület először kérte a telekód megadását. Na de mi az a telekód és mire jó a telekód használata? Tényleg biztonságosabb az online vásárlás a telekód bevezetése óta?

Cikkünkben eláruljuk, hogy mi az a telekód OTP Bank felhasználóknál, hogyan működik az OTP telekód és hogyan történik az OTP telekód megváltoztatása egyszerűen és villámgyorsan. Miért került bevezetésre az OTP telekód és mióta kérik a fizetési felületek a telekód megadását? Hány számjegyű a telekód és milyen esetekben kell beírnunk azt?

Mi az a telekód?

A telekód egy olyan internetes biztonsági kód, amit az online vásárlás során kér tőlünk a rendszer, egy extra azonosító PIN formájában. A telekód nem szerepel a bankkártyán, így eltulajdonított kártya esetén sem kezdhetnek el vele mások vásárolni. A telekód szolgáltatás használata ettől az évtől kötelező az EU-n belül (ha a kereskedő európai banktól elfogad pénzügyi szolgáltatást) és EU-n kívül is (ha a kereskedő alapból EU-n kívüli banktól fogad el pénzügyi szolgáltatást, de bevezeti a telekód lekérését). A telekód kifejezetten a MasterCard és VISA kártyák használatára érvényes.

Mióta van telekód?

A telekód 2021.01.01-jén került bevezetésre egységesen az EU tagállamaiban, illetve a fent leírt esetekben az EU-n kívül is. Ha korábban nem értesültünk róla, idén okozhatott nagy meglepetést, amikor az internetes vásárlás során kérték, de nem tudtuk, a telekód mi az.

Hány számjegyű a telekód?

A telekód egy három számjegyű biztonsági kód, ami alapból a betéti kártya mögött álló bankszámlaszám utolsó 3 számjegye, ezt azonban meg kell változtatnunk az első használat előtt, hogy a kártya érvényes legyen az online vásárlásoknál.

Az OTP telekód megváltoztatása

A telekód módosítása a kártyabirtokos feladata: ez megtehető az OTP ATM-ek „TeleKód módosítása” felületén, illetve az OTPdirekt segítségével is. Utóbbi esetben igénybe vehető az OTPdirekt telefonos szolgáltatása, illetve az internetes felület is, ahol a „Betéti kártyák, hitelkártyák / Bankkártya adatok lekérdezése és módosítása” menüpontban lehetséges. Ha kifog rajtunk a távolsági ügyintézés, a telekód módosítását elintézhetjük személyesen is, bármelyik OTP bankfiókban.

Miért fontos tehát a telekód?

Az OTP telekód bevezetése 2021 elején vált általánossá: ez egy olyan internetes biztonsági kód, ami az online vásárlások során kerül lekérdezésre, mint egy extra jóváhagyási pont, a kétlépcsős azonosítás elemeként. A telekód bevezetése egyszerű biztonsági célzattal jött létre: ellopott bankkártya esetén sem lehet vele vásárolni, ha a használója nem ismeri a telekód 3 számjegyű azonosítóját.