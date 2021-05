Már globálisan terjed a brazil trójai vírus: banki adatokra vadásznak a kiberbűnözők

Új, Brazíliából származó banki malware-t fedeztek fel a Kaspersky kutatói. A Bizarro névre keresztelt vírussal a jelek szerint 70 bankot vettek célba a támadók különféle európai és dél-amerikai országokban.

A kutatók tavaly több Dél-Amerikából származó banki trójai (Guildma, Javali, Melcoz és Grandoreiro) esetében is felfigyeltek arra a jelenségre, hogy a támadók elkezdték az egész világra kiterjeszteni a működésüket. Az együttesen a „the Tétrade” néven ismert víruscsaláddal végrehajtott támadásokat új, innovatív, kifinomult technikák alkalmazása jellemezte. Ez a trend a jelek szerint 2021-ben is folytatódik, most éppen egy új lokális szereplővel, a Bizarróval, amely kezd világméretű jelenséggé válni.

A Bizarro egy Brazíliából származó új banki trójai víruscsalád, amely most már más országokban, többek között Argentínában, Chilében, Németországban, Spanyolországban, Portugáliában, Franciaországban és Olaszországban is jelen van. A Tétrade víruscsaládhoz hasonlóan a Bizarro esetében is partnereket használnak vagy pénzmosókat („money mule-okat”) toboroznak a támadásaik végrehajtásához, a pénzek kifizetéséhez, vagy egyszerűen csak a fordításban való segítségnyújtáshoz.

A malware-család mögött álló kiberbűnözők ugyanakkor különféle technikai módszerek alkalmazásával próbálják meg bonyolulttá tenni a malware elemzését és észlelését, emellett pszichológiai manipulációs trükkök bevetésével próbálják meggyőzni a célpontokat arról, hogy adják ki online banki hitelesítési adataikat.

A Bizarro terjesztése Microsoft telepítő csomagok útján történik, amelyeket az áldozatok spam e-mailekben található linkekről töltenek le. Az indítást követően a Bizarro a további kártékony funkcióinak végrehajtásához letölt egy ZIP archívumot egy feltört weboldalról. Miután elküldte az adatokat a telemetria szervernek, a Bizarro elindítja a képernyőlopó modult. A Kaspersky szakembereinek eddigi tapasztalatai szerint a Bizarro az Azure-on és az Amazonon hosztolt szervereket, valamint feltört WordPress szervereket használ a malware tárolásához és a telemetria-adatok gyűjtéséhez.

A szakemberek kiemelik, hogy a hátsó kapu a Bizarro egyik alapvető eleme. Több mint 100 parancsot tartalmaz, amelyek legtöbbje hamis felugró üzeneteket jelenít meg a felhasználóknak. De olyanok is vannak közöttük, amelyek az online banki rendszereket próbálják meg leutánozni.

A kiberbűnözők mindig új módszereket keresnek az e-fizetési és az online banki rendszerekben használt hitelesítési adatokat ellopó malware-ek terjesztéséhez. Jelenleg egy gyökeres változást hozó trendet látunk a banki malware-ek terjesztésében: a regionális szereplők nem csak a saját régiójukban, hanem az egész világra kiterjedően aktívan támadják a felhasználókat. Az új technikákat alkalmazó támadók más kontinenseken is elkezdték terjeszteni a brazil malware-családokat. A legjobb példája ennek a Bizarro, amely már az európai felhasználókat is támadja. Ez intő jel kell legyen számunkra arra, hogy nagyobb hangsúlyt fordítsunk a regionális bűnözők és a helyi fenyegetéselemzési adatok elemzésére, különben a jelenség hamarosan globális aggodalomra okot adó problémává válhat

– mondta el Tóth Árpád, a Kaspersky magyarországi igazgatója.