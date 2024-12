Megjött a tartós tél, indulhat a magyar síszezon: mutatjuk hova utazhatsz az országhatáron belül

Megérkezett végre a tartós hideg, így megkezdődött a hóágyúzás a mátraszentistváni Síparkban. A nógrádi turisták által is rendkívül kedvelt sípark kapui talán hamarosan meg is nyílhatnak- írja a NOOL.

A múlt hét folyamán beindították a hóágyúkat a nógrádi síelők által is közkedvelt mátraszentistváni Síparkban, így elkezdődhetett a sípályák előkészítése. Mint közleményükben tájékoztattak: bár novemberben és decemberben is többször havazott a Felső-Mátrában, ám a vékony természetes hóréteg nem elég a nyitáshoz, mindenképpen szükséges a hópótlás. A Sípark modern, energiatakarékos hóágyúinak is legalább mínusz 2, mínusz 3 fokos hideg kell ahhoz, hogy vízből és levegőből havat tudjanak gyártani, márpedig az elmúlt hetekben ennél sokkal enyhébb volt az idő.

Hamarosan nyithat a Sípark

Az előrejelzések szerint az elkövetkező időszakban elég hideg lesz ahhoz, hogy folytatódjon a hógyártás az idén 20 éves Síparkban, ezért lassan elkezdődhet a 2024/2025-ös síszezon. Az üzemeltetők azon dolgoznak, hogy legkésőbb az iskolai téli szünetben már fogadni tudják a síelőket, köztük a gyermekes családokat és a nógrádi turistákat is, hogy ne kelljen feltétlenül külföldre utazniuk azoknak, akik havas kikapcsolódásra vágynak az ünnepek alatt.

A fővárosból, több megyeszékhelyről és Nógrádból is könnyen elérhető síterep itthon páratlan alpesi hangulatával, kilenc sílifttel, köztük a magyar hegyek egyetlen új építésű négyüléses felvonójával, változatos pályarendszerrel és kétszintes síoktatóparkkal várja majd a vendégeket.