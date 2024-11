Leesik az állad: ennyibe kerül egyetlen nap síelés Európa legmagasabb luxus síterepén

A Matterhorn, Európa egyik legismertebb és legmagasabb síterepének meglátogatása életre szóló élmény – és meglehetősen költséges kaland. Ha ide látogatsz, nemcsak a lenyűgöző látvány és a világszínvonalú síelés, hanem az árak is biztosan emlékezetessé teszik az utat. Nézzük, mennyibe kerül egyetlen nap ezen a luxus síparadicsomban.

Autóval megközelíteni a sípályát nem lehet: járművedet le kell tenned egy parkolóházban, ami körülbelül 5 000 forintba kerül. Innen a híres svájci piros vonattal, a Gornergratbahn-nal juthatsz el Zermatt városába, ami oda-vissza 7 000 forintot jelent. Bár a vonatozás drága, a panoráma kárpótol: lenyűgöző kilátás tárul eléd már az utazás során. Zermattba érve busszal kell továbbutaznod a síliftekhez – ez legalább kényelmes és általában üres.

A Matterhorn látványa már önmagában elképesztő, de az árakat látva is leeshet az állad: egy napijegy 88 svájci frank, vagyis nagyjából 38 000 forint, ami még nem tartalmazza a kauciót. Ezért cserébe modern, ultra gyors liftekkel juthatsz fel akár 4 000 méter magasra, ahol tökéletes panoráma nyílik a lenyűgöző, 4500 méter magas csúcsra. A síelés pedig minden pénzt megér: több mint 300 kilométer pálya várja a sport szerelmeseit, bár hóhiány esetén, mint most is, előfordulhat, hogy csak egy kisebb részét használhatod. A bátrabbak pályán kívüli lehetőségeket is találhatnak, de a gleccserszakadékokra nagyon oda kell figyelni.

Az éttermek árai szintén tükrözik a hely luxusát: a város legolcsóbb éttermeiben egy alapfogás is 15 000 forintba kerül. A költségeket csökkentendő, sokan inkább saját ellátmányt visznek. A TikTok videó készítőjének, Molnár Matyinak egy croissant és egy Toblerone csokoládé tökéletes alternatívát nyújtott, így sikerült egy egész napot nagyjából 50 000 forintból kihozni, beleértve a síbérletet, az utazást és a harapnivalót.

Bár a Matterhorn síterepe nem olcsó, a lenyűgöző táj, a kiváló infrastruktúra és a felejthetetlen élmény miatt egyszer mindenképp érdemes kipróbálni. Ahogy a videóban Matyi fogalmazott: „Ez rohadtul megérte, ennél nincs jobb érzés a világon.”

Ahogy azt korábban megírtuk a síelés költségei tovább emelkednek Ausztriában, a napi síbérletek ára egyes helyeken már megközelíti a 80 eurót. Az áremelkedést az üzemeltetők az inflációval és a növekvő költségekkel indokolják. Egyre több helyen vezetik be a "dinamikus árképzést", ami rugalmasabb árazást tesz lehetővé, de ez még nem terjedt el mindenhol. Azonban, ha olcsóbb megoldásra vágyunk hazánkban is van lehetőség ezt a sportot űzni, erről szóló cikkünk ITT elérhető.