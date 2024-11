Utcán kígyózik a sor Budapest ikonikus kávéházánál: éjjel is nyitva lesznek, mit keresnek ennyien?

Újabb mérföldkőhöz érkezett a New York Café. Az Erzsébet körúti létesítmény december 13-tól január 6-ig – egyelőre tesztüzemben - éjszakai nyitvatartással várja vendégeit: éjféltől hajnal 4 óráig még több embernek kíván lehetőséget adni Budapest ékkövének zavartalan élvezetére. Ha beválik az elképzelés, márciustól már éjszakai étlappal is várják a vendégeket.

A decemberi éjszakai nyitvatartás lehetőséget ad arra, hogy a vendégek elkerüljék a hosszú várakozást és nyugodt, exkluzív körülmények között élvezzék a kávéház varázsát. A kávéház éjszakai hangulathoz illeszkedő díszvilágítást kap és El Asmodáj, a homlokzaton található fáklyatartó démon életnagyságú figurája is beköltözik, hogy fotók kedvelt résztvevője legyen. Ezen kívül különleges szelfipontokat is kijelölnek, amelyek tökéletes helyszínt biztosítanak az emlékezetes képekhez.

A legendás anekdota szerint a kávéház megnyitásakor Molnár Ferenc úgy kívánta, hogy a hely soha ne zárjon be, ezért a kulcsokat a Dunába vetette. Most, 130 évvel később ez az álom ismét teljesül az éjszakai nyitvatartással. Az asztalfoglalás lehetősége a kávéház weboldalán érhető majd el. Ha az elképzelés beválik, márciustól már éjszakai étlappal is várják a patinás falak közé belépőket.

A New Yorkban naponta 2500-3000 vendéget szolgálnak ki, ez évente 1 millió feletti vendégszámot jelent. Ez a nem mindennapi kihívás hatalmas szervezettséget kíván.

A New York Café népszerűsége 2011 óta töretlen, amikor a Ucityguides.com a világ legszebb kávéházának választotta. Ezt követően a kávéház minden emblematikus útikönyvbe bekerült, ami a professzionális üzemeltetéssel, a showszerű programokkal és a nagy volumen ellenére is magas színvonalú vendéglátással együtt nagyban hozzájárul az azóta is növekvő sikerekhez.