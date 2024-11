Most közölte a HungaroMet: felborul az időjárás, heves esőzés mossa el a tavaszias időt

A jövő hét elején napos és tartósan párás, ködös területek is előfordulhatnak, majd szerdától beborul az ég és ismét többfelé várható eső, zápor. A hét végén felhős időre kell számítani, helyenként vegyes halmazállapotú csapadékkal - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből

Hétfőn a köd, a rétegfelhőzet csak lassan zsugorodik, egyes helyeken akár tartósabban is megmaradhat, másutt általában fátyolfelhős, napos időre lehet számítani. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A délies szelet főként a Dunántúlon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 6 és 14 fok között valószínű, de a tartósan borult tájakon akár fagypont közelében is maradhat.

Kedden az ország nagyobb részén már erősen felhős vagy borult, párás idő valószínű, csak kevés helyen süthet ki hosszabb időre a nap. Helyenként eső, zápor is előfordulhat. A szél főként a déli és nyugati tájakon megélénkül, néhol meg is erősödik. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 4 fok között várható, de a kevésbé felhős, havas északkeleti tájakon ennél hidegebb, míg a szelesebb délnyugati vidékeken ennél enyhébb is lehet az idő. A maximum az északi, északkeleti harmadban 0 és plusz 6, másutt 7 és 14 fok között valószínű.

Szerdán nagyobbrészt erősen felhős vagy borult időre lehet számítani, főleg a Dunántúlon már több helyen is előfordulhat eső, záporeső. Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A minimum döntően mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul, de északkeleten ennél alacsonyabb, míg délnyugaton néhol magasabb is lehet. A csúcsérték 2 és 10 fok között várható.

Csütörtökön jobbára erősen felhős vagy borult, párás idő várható többfelé esővel, záporral. Időnként megélénkül a déli, délkeleti, majd a nyugatira, északnyugatira forduló szél. Hajnalra mínusz 1 és plusz 5 fok közé hűl le a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 5 és 12 fok között alakul, de északkeleten ennél több fokkal hidegebb is lehet.

Pénteken szakadozottá válik a felhőzet, hosszabb-rövidebb időszakokra kisüthet a nap. Elszórtan számítani lehet kisebb csapadékra, jellemzően esőre. Nagyobb területen megélénkül, helyenként megerősödik az északi, északnyugati szél. A hajnali mínusz 1 fokról délutánra 3 és 10 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Szombaton közepesen vagy erősen felhős égre kell számítani, helyenként kis mennyiségű, vegyes halmazállapotú csapadékkal. Több helyen kísérhetik élénk lökések az északias irányú szelet. Hajnalban mínusz 3 és plusz 4, délután 2-8 fokra lehet számítani.

Vasárnap közepesen vagy erősen felhős időre van kilátás, helyenként kisebb, vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. Időnként megélénkül az északkeleti, keleti szél. A minimum mínusz 3 és plusz 4, míg a maximum 2 és 8 fok között valószínű.