Borsos árak az Advent Bazilikánál: 5000-be kerül 100 gramm marcipán, 1190 a presszó kávé, 7000 az óriás hotdog

Budapesten újra megnyitotta kapuit a Vörösmarty téri karácsonyi vásár és az Advent Bazilika is. Az idei szezon újdonságai között szerepel egy impozáns, 12 méteres karácsonyfa a Bazilikánál, valamint egy új színpad, ahol gospel, folk és jazz koncertek várják a látogatókat. A gasztronómiai kínálat idén is bőséges: a tradicionális fogások mellett különlegességek, mint a lazacos lángos vagy a raclette tál is megtalálhatók a téren. Az árak viszont borsosak: egy sima lángosért 2300, egy forralt borért 1450 forintot kell fizetni, de a vásár olcsóbb alternatívákat is kínál: van 1600 forintos menü.

