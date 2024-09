Gyászol a filmvilág: meghalt Maggie Smith brit színésznő, a Harry Potter-filmek sztárja

Maggie Smith, a brit színjátszás ikonikus alakja 89 éves korában elhunyt. A többszörösen díjazott színésznő pályafutása során olyan emlékezetes szerepeket alakított ki, mint Miss Jean Brodie, Minerva McGonagall professzor a Harry Potter-filmekben, vagy Grantham grófnője a Downton Abbey sorozatban - számolt be a The Guardian.

Maggie Smith fiai, Chris Larkin és Toby Stephens közleményben erősítették meg édesanyjuk halálhírét. "Békésen hunyt el a kórházban ma kora reggel, szeptember 27-én, pénteken" - írták. A család köszönetet mondott a Chelsea és Westminster Kórház személyzetének a gondoskodásért, és kérte, hogy tartsák tiszteletben magánéletüket.

Az 1934-ben Oxfordban született Smith tizenévesen kezdte színészi pályafutását. Tehetségét számos díjjal ismerték el, többek között Oscar-díjjal jutalmazták a "The Prime of Miss Jean Brodie" című filmben nyújtott alakításáért. Bár gyakran skatulyázták be komikus szerepekbe, drámai teljesítményei kiemelkedőek voltak.

Smith színpadi karrierje is figyelemre méltó volt. A National Theatre társulatának tagjaként olyan darabokban játszott, mint az Othello, ahol Laurence Olivier partnere volt. Ingmar Bergman rendezésében eljátszotta Hedda Gablert is.

A színésznő filmes pályafutása során olyan jelentős alkotásokban szerepelt, mint a "Szoba kilátással", a "Gosford Park" és a "The Lady in the Van". A Harry Potter-sorozatban Minerva McGalagony professzort alakította, míg a Downton Abbey-ben Grantham grófnőjeként alakított emlékezeteset.